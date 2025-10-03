VIDEOS – La incursión de aviones de Estados Unidos cerca de Venezuela y los registros de maniobras militares con fuego real

El ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino, aseguró que detectaron cinco aviones de combate de Estados Unidos que volaron cerca de la costa de Venezuela, el mismo día que el Comando Sur estadounidense ejecutó maniobras de fuego real con barcos de guerra y efectivos del Cuerpo de Marines.

Según un comunicado oficial compartido a través de Telegram, aviones militares estadounidenses fueron detectados el 2 de octubre a aproximadamente 75 kilómetros de la costa venezolana, “dentro de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía”. La maniobra, “identificada por el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI), constituye una provocación que amenaza la soberanía nacional“.

Padrino describió las aeronaves como cazas F-35, que volaban a una velocidad de unos 740 kilómetros por hora y una altitud de unos 10.600 metros: “Nunca habíamos visto este despliegue de aviones, que sabemos que están estacionados en Puerto Rico, de la clase F-35. Eso no nos intimida, no intimida al pueblo de Venezuela“.

“La presencia de esos aviones es una grosería, es una provocación, es una amenaza contra la seguridad de la Nación“, puntualizó.

Las maniobras con fuego real de Estados Unidos cerca de Venezuela

Al mismo tiempo, el Comando Sur de Estados Unidos compartió un video en X donde se observa el disparo coordinado de cañones navales, el lanzamiento de proyectiles desde cubiertas de embarcaciones, maniobras en formación y la detonación de municiones de alto calibre sobre el mar.

“No se equivoquen. Lo que están haciendo ahora no es un entrenamiento. Este es un ejercicio en condiciones reales“, se escucha en la secuencia, la cual tiene como objetivo demostrar “preparación y letalidad“.

El registro fue seguido esta mañana con un nuevo video, el cual exhibe como los cazas mencionados anteriormente eran cargados con misiles.

“Marines cargan municiones en los cazas F-35B Lightning II durante un entrenamiento en el Caribe. Las fuerzas estadounidenses se despliegan en el Caribe para apoyar la misión del Comando Sur, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente de los Estados Unidos“, explica la declaración oficial.

El Caribe se mantiene bajo un velo de alta tensión, con los ejercicios y maniobras navales y aéreas multiplicándose. Asimismo, intercambios constantes de acusaciones entre ambos gobiernos por la seguridad y la legalidad de las operaciones en el sector siguen aumentando.