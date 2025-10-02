Caso Ronald Ojeda: Cordero respalda a la fiscalía y confirma “origen político” del crimen

El ministro de Seguridad ratificó que el Ejecutivo solicitará las extradiciones de los involucrados en el crimen de Ronald Ojeda que sean identificados.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, aseveró este jueves que La Moneda coincide con la línea de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público respecto del secuestro y asesinato del ex teniente venezolano Ronald Ojeda, y ratificó eventuales solicitudes de extradiciones.

El secretario de Estado abordó el tema en la comuna de La Pintana, cuando se refirió a la indagatoria que lleva a cabo la Fiscalía Nacional sobre el crimen del ex militar, quien fue secuestrado en febrero de este año desde su departamento en Independencia y cuyo cuerpo se encontró en marzo enterrado al interior de una maleta en un campamento de Maipú.

“El Estado de Chile considera que ese delito es extremadamente grave y no es simplemente un homicidio cualquiera“, manifestó al respecto el titular de Seguridad.

Ahondó sobre el tema y planteó que el crimen de Ronald Ojeda “se ejecutó y se elaboró con una estructura logística que otros tipos de secuestros y homicidios en el país no han tenido“.

Cordero y eventuales extradiciones por el crimen de Ronald Ojeda

Luego aseveró que “el Ejecutivo coincide con la opinión del fiscal Barros respecto de que fue un crimen por encargo desde el extranjero y, probablemente, desde Venezuela“.

Por sobre las motivaciones políticas a las que apuntó el fiscal Héctor Barros, el ministro de Seguridad sostuvo que “es extremadamente grave que un tercero hubiera encargado desde un Estado extranjero la comisión de un delito en nuestro país“.

Dijo a la vez sobre quien encarga un crimen que se comete en Chile, “aunque no hubiese pisado territorio chileno, Chile va a solicitar sus extradiciones“, recalcó Cordero.