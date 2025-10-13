VIDEO – “Una era de fe y esperanza”: el discurso y la ovación a Donald Trump en el Parlamento de Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció en la Knesset esta jornada un discurso en medio de un clima de emoción en Israel tras el fin de la guerra en Gaza.

No exento de polémicas, el mandatario hizo un llamado positivo a que la histórica jornada marcará el comienzo de una “era de fe y esperanza”.

Antes de iniciar con sus dichos, el líder republicano recibió una ovación de pie de más de tres minutos por parte de los legisladores israelíes apenas puso pie en el pleno del Parlamento. “Hoy los cielos están en calma, las armas callan, las sirenas se han apagado y el sol sale sobre una tierra santa que por fin está en paz“, fueron sus primeras palabras.

Tras celebrar el regreso de los rehenes, el presidente norteamericano apuntó a que buscará que el acuerdo sea duradero: “Esto no es solo el final de una guerra, es el final de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza, y de Dios”. Asimismo, indicó que esta jornada “es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente“.

Fue en medio de sus dichos cuando dos legisladores tuvieron que ser expulsados del Parlamento, luego de que levantaran una pancarta con la consigna: “Reconocimiento de Palestina“.

“Este es un momento muy emocionante para Israel y para todo Medio Oriente, porque en toda la región, las fuerzas del caos, el terror y la ruina que la han asolado durante décadas se encuentran ahora debilitadas, aisladas y totalmente derrotadas“, agregó Trump, quien aseveró que “gracias a nosotros, los enemigos de toda civilización están en retirada“.

“Desde el 7 de octubre hasta esta semana, Israel ha sido una nación en guerra, soportando cargas que solo un pueblo orgulloso y fiel podría soportar. Fue un período muy difícil. (…) Pero ahora, por fin, no solo para los israelíes, sino también para los palestinos y para muchos otros, la larga y dolorosa pesadilla ha terminado por fin“, puntualizó el mandatario norteamericano en su discurso en Israel.