Qué opinó Macron: rey Carlos ironizó con que sin Gran Bretaña en Estados Unidos “estarían hablando francés”

El monarca respondió de esta manera a los dichos anteriores de Trump, en cuanto a que sin su país en el Reino Unido hoy se hablaría alemán.

CASA BLANCA.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, no quedó indiferente a las palabras del rey británico Carlos III en la cena que compartió con Donald Trump en la Casa Blanca, donde apuntó que, de no ser por los británicos, en Estados Unidos hablarían francés.

Así se lo manifestó el monarca al presidente estadounidense, al recordar que este último dijo hace un tiempo que sin la intervención de su país en la Segunda Guerra Mundial, en Gran Bretaña se hablaría alemán.

“Recientemente comentó, señor presidente, que si no fuera por Estados Unidos, los países europeos estarían hablando alemán. Me atrevo a decir que, si no fuera por nosotros, ustedes estarían hablando francés“, planteó el monarca, lo que generó risas entre los asistentes.

El discurso del monarca ante el Congreso de EE.UU.

En el marco de las numerosas actividades programadas durante su visita de tres días, el monarca británico se dirigió al Congreso pleno en Washington, oportunidad en la que recalcó la “relación especial” que mantienen ambos países, incluso por sobre las divergencias entre el presidente estadounidense y el primer ministro, Keir Starmer, respecto de la guerra en Irán.

“Como el propio presidente Trump observó durante su visita de Estado a Gran Bretaña el pasado otoño, el vínculo de parentesco e identidad entre Estados Unidos y el Reino Unido es invaluable y eterno. Es irreemplazable e irrompible“, declaró Carlos III.

Pese a que en las semanas previas a la vista de Estado un correo interno del Pentágono indicó que Washington podría revisar su posición sobre el reclamo británico de las Islas Malvinas, el rey no hizo alusión al tema en esta instancia.

Qué dijo Macron sobre los dichos del rey Carlos III

Más tarde, durante la cena de honor que se realizó en la Casa Blanca, y tras ironizar sobre los dichos de Trump respecto de que, de no ser por los norteamericanos, en Gran Bretaña hablarían alemán, el monarca le realizó un regalo muy simbólico al mandatario.

En concreto, le obsequió la campana original del submarino británico HMS Trump, que combatió en la Segunda Guerra Mundial, la que, según destacó, “colgaba en la torre de mando de su valiente homónimo“.

A continuación, Carlos III le dijo a Trump que si Estados Unidos necesita ayuda, solamente tiene que hacerla sonar.

Horas después, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reaccionó a los dichos del rey británico y empleó su cuenta de X para entregar su opinión al respecto.

Junto a un video del momento en que el monarca se refió al tema, el mandatario galo escribió en inglés: “Eso habría estado bien“.