VIDEOS – Tras ser liberados por Hamás e Israel: los emotivos reencuentros de los rehenes y presos en Gaza con sus familias

Hamás liberó a los 20 rehenes vivos e Israel liberó a cientos de presos palestinos, permitiendo que pudieran volver a reunirse con sus familias. Tras someterse a chequeos médicos, ambos grupos se encuentran a salvo. A la espera del envío de los cuerpos de los 28 rehenes muertos por parte de la organización paramilitar, los registros de la histórica jornada comienzan a viralizarse en redes.

Para Israel, el día inició con llamadas entre los rehenes y sus familiares, quienes les entregaban la noticia de que en pocas hora volverán a estar juntos. Uno de los casos más replicados fue el de Einav Zangauker, que pudo escuchar la voz de su hijo, Matan Zangauker, por primera vez después de 738 días. “Estás volviendo a casa. Todos volverán a casa. No hay guerra. La guerra terminó“, dijo en la breve conversación telefónica.

A su llegada, los rehenes recibieron un kit de bienvenida que incluía una carta escrita a mano firmada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su esposa Sara Netanyahu: “En nombre de todo el pueblo de Israel, bienvenidos de nuevo. Los esperábamos y los abrazamos“. De esa manera, antes de reunirse, las familias podían observar como los rehenes eran recibidos por fuerzas israelíes para luego reencontrarse por primera vez.

La liberación de presos palestinos

Del lado palestino, los 1.968 presos liberados para hoy fueron distribuidos en diversos puntos de Gaza y otros países como Egipto. En el enclave, miles de personas esperaban afueras del Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de Gaza, la llegada de autobuses con los prisioneros que accedieron. A la llegada de los vehículos, la multitud se agolpó contra ellos, entre aplausos y palmadas a los mismos medios de transporte.

Al interior del hospital, los trasladados, todos portando una kufiya, pudieron verse con sus familias en emotivos reencuentros.