VIDEO – Quiénes son los 20 rehenes que fueron liberados por Hamás

La Cruz Roja se encargó de llevarlos a todos a que recibieran, en primera instancia, atención médica.

Durante la madrugada de este lunes, Hamás entregó a los 20 rehenes israelíes vivos, después dos años cautivos, que mantenía en la Franja de Gaza.

Fueron siete personas los primeros en salir, para luego continuar con los otros 13. Todos fueron recibidos por la Cruz Roja Internacional, siendo trasladados hasta para recibir una primera atención médica y luego llevarlos hasta uno de los tres hospitales designados, ubicados en las afueras de Tel Aviv.

Este es el listado de los 20 rehenes con vida que fueron liberados por Hamás:

Yosef Chaim Ohana.

Bar Kuperstein.

Evyatar David.

Segev Kalfon.

Avinatan Or.

Elkana Bohbot.

Maxim Herkin.

Nimrod Cohen.

Matan Zangauker.

David Cunio.

Eitan Horn.

Matan Angrest.

Eitan Mor.

Gali Berman.

Ziv Berman.

Omri Miran.

Alon Ohel.

Guy Gilboa Dalal.

Rom Braslavski.

Ariel Cunio.

Aún quedan por recuperar los cuerpos de los 28 rehenes muertos que aún están en manos de Hamás. Autoridades israelíes esperan que, al igual que con los otros 20, estos sean entregados durante la jornada de este lunes.

A pesar de esto, se tiene claro que no todos ellos volverán puesto que se cree que la organización paramilitar palestina no tiene claro dónde están todos los cadáveres. Además, se desconoce cuántas personas están desaparecidas.