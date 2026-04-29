Recortes en Desarrollo Social: cómo se ejecutará la reducción de $32.721 millones y la controversia que vuelve a complicar al Gobierno

La alerta se levantó debido a los programas sociales que se verán impactados, como lo es el ajuar para recién nacidos. Ante esto, el subsecretario de Niñez dijo a EL DÍNAMO que “el límite que establecimos fue que no afectara beneficios sociales directos”.

En medio de la polémica por “descontinuación” de programas, el Gobierno enfrenta una nueva controversia luego de que un decreto firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, concretara una reducción presupuestaria de $32.721 millones al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, afectando a programas sociales vinculados a infancia, juventud y pueblos indígenas.

En el desglose de estas reducciones, se encuentra el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Sename) ($12.748 millones), la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (7.634 millones), el Instituto Nacional de la Juventud (3.859 millones), la Subsecretaría de la Niñez (3.359 millones), el Servicio Nacional de la Discapacidad (1.135 millones) y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (318 millones).

No obstante, la alerta se activó en gran parte por el impacto que podría sufrir el Programa de Apoyo al Recién Nacido (ajuar), al cual se decretó una disminución presupuestaria de $1.850 millones. Este plan es parte de las prestaciones que ofrece el Sistema de Protección Social Chile Crece Más (ex Chile Crece Contigo) y para recibirlo solo es necesario que el hijo o hija nazca en un hospital público.

Este beneficio se divide en dos líneas de objetos: el paquete de bienestar, apego y estimulación, y el paquete del buen dormir, donde el primero considera ropa, artículos de aseo, elementos de estimulación inicial, libros de cuentos, mochila y mudador, mientras que el segundo contempla sábanas, manta y colchón con funda impermeable y móvil con sonido suave.

“No afectará beneficios directos”: cómo se ejecutará el millonario recorte a los programas del Ministerio de Desarrollo Social

Teniendo en cuenta la controversia que enfrenta el Ejecutivo debido al oficio de Hacienda que recomendaba “descontinuar” 142 programas de diversas carteras, este decreto obligó otra vez a las autoridades a salir a dar explicaciones.

De hecho, parlamentarios no tardaron en manifestar su rechazo a los recortes a programas sociales: “Por ningún motivo voy a estar de acuerdo con que se quiten beneficios tan importantes para las familias más modestas de nuestro país, como es el ajuar del recién nacido o los recursos que van directo al Servicio de protección de la Niñez. Creo que es fundamental que el gobierno y el ministerio salgan a explicar con detalle qué implican estas reducciones de presupuestos”, afirmó la diputada del PNL e integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara, Paulina Muñoz.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Tamara Ramírez (PDG), sostuvo: “No lo vamos a aceptar. Si el gobierno quiere ordenar las cuentas, que parta por cortar los privilegios de la política y el gasto innecesario del Estado. Menos operadores, menos asesores sobrepagados y menos burocracia que no le resuelve nada a la gente”.

Ante estos cuestionamientos, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, explicó a EL DÍNAMO que el recorte presupuestario “no va a afectar beneficios directos”.

“Son ajustes del presupuesto a la real demanda anual de los gastos. Por ejemplo, nosotros mantenemos un stock de emergencia de ajuares de 10,000 al mes, pero el gasto efectivo son 7800. El resto va a bodega. Lo que estamos haciendo entonces es ajustar a la demanda real que está corregida también por la baja de la natalidad”, detalló.

Siguiendo en esa línea, comentó que “en el caso de los diagnósticos clínicos del servicio de Protección jamás han ejecutado más del 65%. Por eso que incluso con la rebaja todavía le queda disponibilidad para la ejecución en una proyección que lo supere”.

Subsecretaría de Niñez.

Considerando lo anterior, aseguró que “ninguna guagua se va a quedar sin su ajuar ni tampoco ningún niño o joven sin el diagnóstico clínico si lo necesita”, señalando que se está siendo “muy responsable fiscalmente para cumplir con este ajuste y también para liberar recursos necesarios para otras emergencias”.

En este sentido, expresó que “todos los programas que afectan la niñez operan bajo la misma lógica, porque lo que hemos hecho es no afectar beneficios directos a los usuarios. Simplemente hemos ajustado la proyección de gasto a la demanda”.

Esto, debido a que “había una sobreestimación de gasto en los presupuestos ya sea porque no se había reconocido la realidad como el descenso de la natalidad o porque se habría sobreestimado la ejecución de algunos programas”.

En cuanto al recorte de 3% que instruyó Hacienda a todos los ministerios, el de Desarrollo Social alcanza el 2,4%, es decir, $20.000 millones aproximadamente, “porque el límite que establecimos fue que no afectara beneficios sociales directos”.

Sobre la posibilidad de que se ejecuten nuevos recortes en la cartera, Sánchez expuso que “por nuestra parte no. Entendemos que efectivamente siempre pueden haber mejores eficiencias que hay que aprovechar si queremos liberar recursos para otros temas que son urgentes y críticos. Pero no para compensar hoy día el déficit fiscal de arrastre con que estamos operando”.