Revocan condena contra ex presidente Álvaro Uribe en Colombia: las razones detrás de la decisión y qué sucederá

El Tribunal Superior de Bogotá revocó esta jornada la condena de 12 años de prisión domiciliaria contra el ex presidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, poniendo fin a un proceso judicial que se extendió por varios años. La decisión, de 700 páginas y más de 2.000 párrafos, fue leída durante tres horas por el magistrado Manuel Antonio Merchán,.

“La interceptación convierte la información obtenida en una prueba ilegal, inexistente por nulidad de pleno derecho“, señaló Merchán al referirse a las escuchas telefónicas realizadas al ex mandatario. Según el tribunal, la Fiscalía no demostró un medio alternativo lícito para sustentar esas pruebas y la sentencia de primera instancia adolecía de “premisas vagas, sesgos retóricos y omisión de un análisis integral“.

El fallo determinó que los fiscales no corroboraron de forma suficiente los testimonios clave, como el del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve. “Su construcción descansa en interpretaciones personales y requería corroboración independiente”, añadió Merchán. También se cuestionó el proceder de la jueza de primera instancia, Sandra Liliana Heredia, por errores de valoración y omisiones éticas.

Respecto al cargo de soborno, el tribunal precisó que la existencia de una donación no bastaba para configurarlo: debía probarse la intención ilícita. “La ausencia de prueba directa, de la inferencia de la falsedad y de un artificio idóneo impide la configuración del tipo penal de fraude procesal”, concluyó la sentencia. Para los magistrados, “la conducta del acusado fue legítima y encaminada a la verificación judicial, no a inducir un propósito fraudulento“.

El caso giraba en torno a presuntos sobornos ofrecidos a testigos por medio del abogado Diego Cadena. Sin embargo, el tribunal concluyó que no se demostró la participación directa de Uribe ni la existencia de maniobras fraudulentas.

Tras conocerse la absolución de la condena, figuras del Centro Democrático —el partido fundado por Uribe— expresaron su respaldo. “Siempre hemos confiado en su inocencia, siempre hemos defendido su legado y su buen nombre”, dijo la senadora Paloma Valencia. La Fiscalía aún podrá apelar el fallo ante la Corte Suprema de Justicia.