Enigma en Tacna: todo lo que se sabe de la familia chilena hallada sin vida en Perú

Conmoción ha causado en Perú y Chile el hallazgo sin vida de una familia chilena en un departamento del distrito de Gregorio Albarracín, en la ciudad de Tacna. Los cuerpos de un hombre, una mujer y una niña de cinco años fueron encontrados en avanzado estado de descomposición, tras el aviso de vecinos que alertaron a las autoridades por un intenso olor proveniente del inmueble.

Según informó la Policía Nacional del Perú, las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos Quispe (51 años), Emma Paredes (21) y la menor de edad. El jefe de la comisaría local, mayor Josseth Rendón Salas, señaló que los fallecidos llevaban entre diez y once días sin vida y fue quien confirmó que se trataban de ciudadanos chilenos.

Los peritajes forenses revelaron que Quispe y la niña presentaban heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo, lo que refuerza la hipótesis de un parricidio seguido de suicidio. Según esta línea de investigación, Paredes habría atacado al hombre y a la menor antes de ingerir pastillas para quitarse la vida. En el lugar se hallaron medicamentos y otros elementos que respaldan esta teoría.

De acuerdo con medios locales, el hombre mantenía una orden de captura vigente en Chile por robo y contrabando, mientras que la joven había sido reportada como desaparecida en 2019, cuando aún era menor de edad. Vecinos relataron a Infobae que ambos se comportaban como pareja, salían poco del domicilio y solo se les veía ocasionalmente para recibir pedidos de comida.

El fiscal Wilfredo Calizaya confirmó que se revisarán las cámaras de seguridad del edificio y los teléfonos encontrados en el departamento para esclarecer el caso. En tanto, las diligencias se desarrollan de manera conjunta entre las autoridades de Perú y Chile, con el objetivo de confirmar plenamente las identidades y reconstruir la secuencia de los hechos que llevaron a esta tragedia protagonizada por la familia chilena.