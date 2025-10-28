VIDEOS – Megaoperativo en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 81 heridos

Entre los fallecidos por los enfrentamientos registrados en las favelas de Río de Janeiro se cuentan cuatro efectivos policiales.

Más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías, además de 81 detenidos, ha dejado hasta la última hora de la tarde de este martes un megaoperativo implementado por la policía en diversas favelas de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil.

De acuerdo con lo manifestado por las autoridades policiales, se trata de un procedimiento a través del cual se busca frenar la expansión territorial y capturar a los cabecillas de la organización criminal Comando Vermelho, que junto con el Primer Comando de la Capital (PCC), es una de las más activas bandas dedicadas al narcotráfico en Brasil.

El operativo en las favelas ha sido calificado como el más letal registrado en Río de Janeiro y contó con la participación de alrededor de 2.500 agentes de seguridad, quienes fueron apoyados por helicópteros y vehículos blindados.

Cuatro policías murieron en las favelas de Río de Janeiro

Medios cariocas precisaron que tras la puesta del sol el operativo policial continuaba en los conjuntos de favela conocidos como Alemão y Penha, donde se busca ejecutar más de un centenar de órdenes de arresto.

Por su parte, la policía ratificó que durante el operativo los delincuentes respondieron con disparos y barricadas a las que les prendieron fuego, y un total de cuatro policías fueron asesinados a balazos.

“A pesar de los ataques, las fuerzas de seguridad siguen firmes en la lucha contra la delincuencia“, se confirmó desde el gobierno estatal.

“Ya no es crimen común, es narcoterrorismo“, manifestó el gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, al describir el operativo en las favelas de la ciudad.