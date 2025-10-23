A sus casi 80 años: Lula confirma que buscará un cuarto mandato presidencial en Brasil

El veterano mandatario promete volver a competir en 2026, reivindicando la energía y la vigencia que lo convirtieron en una figura en la izquierda latinoamericana.

“Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil“. Así el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este jueves que competirá por un cuarto mandato en las elecciones presidenciales de octubre de 2026. El anuncio lo hizo durante una visita oficial a Indonesia, donde mantuvo una reunión bilateral con su homólogo, Prabowo Subianto.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT), que cumplirá 80 años el próximo 27 de octubre, aseguró que se siente con la misma energía que en su juventud. “Estoy preparado para disputar otras elecciones”, afirmó al término del encuentro en Yakarta, según el discurso leído por el propio mandatario y divulgado por la Presidencia brasileña.

“Nos veremos muchas veces más y haré que la relación entre Indonesia y Brasil sea más valiosa“, añadió, en referencia al fortalecimiento de los lazos bilaterales entre ambas naciones.

El anuncio se produjo tras la firma de varios acuerdos en materia de energía, minería, agricultura y tecnología, sellados durante una ceremonia en el Palacio Presidencial indonesio. Ambos gobiernos también acordaron avanzar en la negociación de un Acuerdo de Comercio Preferencial entre el Mercosur e Indonesia antes de diciembre próximo, con el objetivo de incrementar el intercambio económico y la cooperación estratégica.

La visita forma parte de una gira asiática del mandatario brasileño, que continuará en Malasia para participar en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En ese marco, se prevé un posible encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Lula, uno de los líderes más emblemáticos de la izquierda latinoamericana, gobernó Brasil entre 2003 y 2011 y regresó al poder el 1 de enero de 2023 tras derrotar al entonces presidente Jair Bolsonaro. Su anuncio, hecho con un año de antelación, marca el inicio de una nueva etapa política en la que busca consolidar su legado y reafirmar el papel internacional de Brasil.