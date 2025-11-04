Falleció Dick Cheney, el ex vicepresidente más poderoso en la historia de Estados Unidos y principal impulsor de la invasión a Irak

Como secretario de Defensa, Cheney dirigió la incursión en Panamá en 1989 y la intervención militar en el Golfo Pérsico en 1991.

A sus 84 años falleció Dick Cheney, el ex vicepresidente de Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush entre 2001 y 2009.

De acuerdo a lo informado durante esta jornada por su familia, murió el lunes 3 de noviembre a raíz de complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares.

“Durante décadas, sirvió a nuestra nación como jefe de gabinete de la Casa Blanca, congresista por Wyoming, secretario de Defensa y vicepresidente de Estados Unidos”, indicó el comunicado familiar respecto a sus años de servicio en el servicio público.

Dick Cheney es considerado por muchos como el vicepresidente más poderoso en la historia de Estados Unidos. Fue la mano derecha de Bush en dos exitosas campañas presidenciales y su asesor con más influencia en la Casa Blanca en un periodo marcado por el terrorismo, la guerra y los cambios económicos, consignó The New York Times.

De tal manera, tuvo incidencia directa para persuadir a Bush a invadir Irak en 2003 luego de haber dirigido la incursión en Panamá en 1989 y la intervención militar estadounidense en el Golfo Pérsico en 1991 cuando oficiaba como secretario de Defensa.

Aquejado de problemas coronarios durante su vida adulta, Cheney sufrió cinco infartos entre 1978 y 2010, además de llevar un dispositivo para regular su ritmo cardíaco desde 2001. Pese a estas complicaciones, su estado de salud nunca influyó de manera negativa su desempeño como vicepresidente.

De hecho, en 2012, tres años después de jubilarse, se sometió a un exitoso trasplante de corazón y desde entonces se mantuvo activo dentro de un marco razonable.

A pesar de ser representante de la política de halcones republicanos, con el paso del tiempo sus ideales conservadores se fueron alejando del rumbo del Partido Republicano. Así, se ensañó especialmente contra el actual mandatario Donald Trump, a quien calificó como “cobarde” y “la mayor amenaza que ha conocido la República“, entregando su apoyo a Kamala Harris en las últimas elecciones en un sorpresivo acto.