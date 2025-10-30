Donald Trump ordenó al Pentágono reanudar de inmediato las pruebas de armas nucleares

Trump dijo que “debido a su tremendo poder destructivo” le resultó “muy difícil” ordenar que se reanuden las pruebas con armas nucleares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que le ordenó al Pentágono reiniciar “de inmediato” las pruebas de armas nucleares.

Así lo indicó el mandatario norteamericano a través de su cuenta en la red Truth Social, donde detalló que “debido a los programas de pruebas de otros países, he ordenado al Departamento de Guerra que empiece a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato“.

“Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país”, recalcó Trump, quien aseveró que “debido a su tremendo poder destructivo, ¡me resultó muy difícil hacerlo, pero no tenía otra opción!“.

“Rusia ocupa el segundo lugar, y China está muy por detrás, aunque alcanzará la paridad en cinco años”, añadió a continuación.

Putin y la decisión de Trump sobre las armas nucleares

La orden del mandatario estadounidense se produjo la misma jornada en la que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, informó sobre la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear.

De acuerdo con lo sostenido por el líder ruso, su país probó con éxito su misil de crucero Burevestnik, al que definió como “único” en su clase, y que forma parte de los esfuerzos del Kremlin para “garantizar la seguridad nacional del país“.

Según recordó la prensa internacional, la última prueba nuclear estadounidense, la Divider, se llevó a cabo el 23 de septiembre de 1992 en el Sitio de Seguridad Nacional de Nevada.