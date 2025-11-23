VIDEO – Tragedia en Italia: acróbata chileno fallece durante espectáculo del Globo de la Muerte

El chileno habría chocado dentro del globo mientras realizaba maniobras con sus compañeros. Un mexicano de 43 años resultó grave pero ya se encuentra fuera de peligro.

Christian Quezada Vásquez, un acróbata chileno de 26 años, falleció durante una presentación del Imperial Royal Circus en Sant’Anastasia, Italia.

El accidente ocurrió mientras Quezada realizaba, junto a dos colegas, el tradicional número del Globo de la Muerte, una esfera de acero en la que motociclistas circulan a gran velocidad siguiendo trayectorias cruzadas en espacios reducidos.

Según medios locales como LaStampa, el chileno habría colisionado dentro de la estructura mientras ejecutaba maniobras coordinadas con sus compañeros. Uno de ellos, un mexicano de 43 años, fue trasladado al hospital en estado grave, aunque actualmente se encuentra fuera de peligro. El tercer integrante sufrió solo lesiones leves.

Tras el incidente, la Fiscalía local inició una investigación para determinar si el circo cumplía con las normas de seguridad necesarias para espectáculos de alto riesgo.

La policía italiana incautó videos grabados por el público y ordenó requisar el globo metálico y las tres motocicletas utilizadas durante la función, con el fin de esclarecer si hubo fallas mecánicas, errores humanos o un problema médico súbito que afectara a Quezada. Además, se dispuso la realización de una autopsia al cuerpo del acróbata chileno.

Según reveló el medio local Napolitanoday, Christian Quezada se desempeñaba como motociclista, trapecista y artista multidisciplinario.

Había recorrido varios países con espectáculos itinerantes y, este año, incluso se presentó ante el Papa Francisco junto a la familia del Imperial Royal Circus.

Amigos y compañeros lo describen como un joven talentoso, alegre y apasionado por el circo. Su pareja, también acróbata, expresó el impacto de la pérdida en redes sociales: “Mi mundo se ha desmoronado”.

“Christian no era solo mi compañero. Era mi hogar, mi fuerza, mi apoyo, mi risa y mi silencio. La persona con la que realmente compartí mi vida. Una parte de mí se fue contigo, y una parte de ti vivirá en mí para siempre”, indicó según consigna Biobío.

Por su parte, el Imperial Royal Circus anunció la suspensión de todas sus presentaciones mientras continúa la investigación sobre lo sucedido.