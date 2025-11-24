Qué se sabe de uno de los mayores secuestros de estudiantes registrados en Nigeria: más de 250 siguen cautivos

Más de 300 niños y miembros del personal de una escuela católica en Nigeria fueron secuestrados a finales de la semana pasada en lo que constituye en uno de los peores secuestros masivos jamás registrados en el país africano. Los estudiantes son tanto hombres como mujeres, algunos de apenas de 10 años.

Según la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN por sus siglas en inglés), eran en total 303 niños y 12 profesores de la escuela católica privada St. Mary’s, ubicada en el estado de Níger, en el centro-norte del país. De acuerdo a lo informado por la CAN, 50 estudiantes lograron escapar y regresar con sus familias durante el fin de semana.

El secuestro es solo el último de una ola de ataques perpetrados por grupos armados que tienen como objetivo a la población civil vulnerable y organizan secuestros masivos para obtener rescates. Esto mismo ha llevado a algunas escuelas federales y estatales al norte de Nigeria a cerrar temporalmente unos 41 centros para evitar nuevos ataques.

En los últimos cinco años, se han registrado al menos cinco secuestros en Nigeria de 130 o más estudiantes, considerando uno en diciembre de 2020 en donde se abdujeron 344 niños de un internado.

Los motivos detrás de los secuestros en Nigeria

Las autoridades desplegaron unidades tácticas de la Policía, fuerzas militares y organismos de seguridad para realizar labores de búsqueda y rescate. Sin embargo, aún no se conoce quiénes son los autores del secuestro.

La inseguridad del país se ve eclipsada por la actividad del grupo yihadista Boko Haram desde 2009 en el noreste del país y, a partir de 2016, de su disolución, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental. Además en los últimos años se enfrentan a bandas criminales fuertemente armadas en el noroeste y el centro de Nigeria.