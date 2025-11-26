Negociaciones bajo reserva: Rusia confirma visita del enviado de Trump para discutir plan de paz

La visita busca destrabar un proceso diplomático estancado y evaluar la propuesta de paz presentada por Estados Unidos.

Rusia confirmó que Steve Witkoff, el enviado especial de Estados Unidos, visitará Moscú durante la próxima semana para celebrar consultas sobre un plan de paz que ponga fin a la invasión de Ucrania.

“En lo que se refiere a Witkoff puedo decir que se alcanzó un acuerdo preliminar para que venga a Moscú la próxima semana”, dijo Yuri Ushakov, el asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, para asuntos internacionales, en diálogo con la televisión rusa.

Además, indicó que Witkoff estará acompañado de “una serie de representantes de la Administración (de Trump) que tienen relación con los asuntos ucranianos“.

“Quizás viaje con él Jared (Kushner, el yerno de Trump), pero no estoy seguro“, añadió. En ese sentido, Ushakov clarificó que cualquier filtración del contenido de las conversaciones que mantendrán con Witkoff supondría un intento de “socavar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos“.

Los dichos de Trump sobre el plan de paz enviado a Rusia

El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que sus dos enviados en el marco del proceso de negociaciones para lograr la paz en Ucrania se reunirán con el lado ruso y ucraniano de manera simultánea con el objetivo de presionar a que ambas partes acepten el acuerdo formulado por Washington.

El líder republicano aseguró que “espera reunirse pronto” con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y con su homólogo ruso. No obstante, confirmó que solo lo hará “cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea definitivo o se encuentre en su fase final“.

Asimismo, el mandatario indicó que su equipo “ha logrado avances tremendos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania“, insistiendo en su narrativa de que el conflicto “jamás habría comenzado” si él hubiera estado al frente de la Casa Blanca al momento en el que estalló.