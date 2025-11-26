Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Mundo

“Podría salvar vidas”: Donald Trump se abre a la posibilidad de dialogar con Nicolás Maduro

“Podría hablar con él, ya veremos”, fue la respuesta que entregó el presidente estadounidense, en el marco del aumento de las tensiones entre ambos países.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este martes que podría dialogar con su similar de Venezuela, Nicolás Maduro, una decisión que, según el mandatario norteamericano, podría “salvar vidas”.

Trump fue consultado sobre el tema mientras viajaba en el avión presidencial, momento en que una reportera cuestionó el hecho de que plantear la posibilidad de dialogar con alguien a quien su administración denunció como líder de una organización terrorista extranjera.

“Podría hablar con él, ya veremos”, fue la respuesta que entregó el presidente estadounidense, en el marco del aumento de las tensiones entre ambos países y la cancelación de los vuelos y operaciones de aerolíneas internacionales en Venezuela.

Otras acusaciones de Donald Trump contra Nicolás Maduro

Además, Donald Trump recalcó que ante el régimen chavista que encabeza Nicolás Maduro, Estados Unidos podría realizar acciones “por la manera fácil”, aunque también podría ser “por la manera difícil”.

En la oportunidad, el mandatario norteamericano acusó al líder chavista de liberar reclusos en su país y trasladarlos hacia suelo estadounidense. “Abrieron sus cárceles y prisiones y los arrojaron a Estados Unidos, y no estamos contentos con eso“, aseveró.

Según planteó Donald Trump, entre esas personas enviadas a su país se cuentan miembros del Tren de Aragua y narcotraficantes vinculados al Cartel de los Soles.

Notas relacionadas

Los cálculos de José Antonio Kast que hicieron decirle no a Franco Parisi y a los Bad Boys
Política

Los cálculos de José Antonio Kast que hicieron decirle no a Franco Parisi y a los Bad Boys

La experiencia del 2021 también fue ponderada para decidir la asistencia de Kast al programa transmitido por Youtube. En aquella oportunidad, el abanderado republicano asistió e incluso recibió el respaldo explícito de Parisi y del partido. Sin embargo, la mayoría de los votos del economista —de acuerdo a los estudios post elecciones— se fueron al entonces candidato del Frente Amplio.

Daniel Lillo
AC al banquillo
Opinión

AC al banquillo

La nueva degradación institucional que ha sufrido la AC hoy parece sugerir que el nuevo Congreso haría bien en evaluar seriamente su derogación a partir de marzo, ya que hoy no existe, lamentablemente, el piso mínimo de ética política requerido para fiscalizar en propiedad.

Foto del Columnista Fernanda García Fernanda García