Tras muerte de Franco: Juan Carlos I reveló cómo evitó que Pinochet estuviera en su coronación

El rey emérito de España, Juan Carlos I, reveló en una reciente entrevista el consejo que le dio Augusto Pinochet cuando mantuvieron un encuentro en el Palacio de la Zarzuela, un hecho que no incluyó en su libro de memorias Reconciliación.

El padre del actual monarca Felipe VI, quien asumió tras su abdicación en 2014, abordó el tema durante la entrevista que le concedió a la cadena France 3, de la televisión pública gala.

En la nota, titulada Juan Carlos I. Las confidencias de un rey en desgracia, el rey emérito hispano repasó distintos hechos de su vida y algunos de los momentos más destacados de sus 39 años de reinado, que se prolongó entre 1975 y 2014.

El consejo de Pinochet al entonces rey Juan Carlos I

El ex monarca recordó que Pinochet y la primera dama filipina Imelda Marcos “vinieron por el fallecimiento de Franco, pero yo no quería en absoluto que (el dictador chileno) se quedara el día que me convertí en rey. Finalmente, conseguimos que se fuese“.

En ese contexto, Juan Carlos I mencionó que “cuando tuve que ir al aeropuerto para recibir a Pinochet (…) en el coche me dijo: Alteza, tiene que hacer como Franco, debe hacer exactamente lo mismo“.

“Yo le dije: Sí, sí, naturalmente, pero “hice lo que los españoles verdaderamente querían“, continuó con su relato el padre de Felipe VI.

Respecto del momento en que asumió como monarca, recordó que “ese día estaba muy nervioso y preocupado porque todo fuese bien; íbamos a entrar en otra etapa, pero lo viví con mucha emoción”.

“Lo recordaré siempre porque fue una jornada muy fundamental en mi vida”, ya que “era la primera vez que iba a hablar a los españoles y, sobre todo, al Parlamento que era completamente franquista“, rememoró.