Acciones por tierra en Venezuela: el nuevo paso de Trump en la lucha contra el narco que podrían iniciar “muy pronto”

La medida se establecería a partir de una valoración positiva por parte del mandatario sobre las operaciones navales en el Caribe y Pacífico.

En un mensaje transmitido por el Día de Acción de Gracias con personal militar destacado en el extranjero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las Fuerzas Armadas “empezarán muy pronto” a detener a narcotraficantes de Venezuela “por tierra“. La declaración se produjo tras valorar como exitosas las recientes operaciones navales contra el tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico.

Trump sostuvo que los resultados marítimos obligaron a grupos criminales a modificar sus rutas. “Probablemente han notado que las personas ya no quieren entregar las drogas por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos que dejaran de enviar veneno a nuestro país“, afirmó sin detallar las operaciones.

El mandatario destacó que, desde el 1 de septiembre, fuerzas estadounidenses han destruido más de veinte embarcaciones que Washington vinculó al narcotráfico, muchas de ellas procedentes de Venezuela. En su comunicación con los militares, reiteró: “En semanas recientes, ustedes han estado trabajando para detener a los narcotraficantes de Venezuela, de los que hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos viniendo por mar”.

Trump argumentó que estas acciones responden a una amenaza directa. “Están mandando su veneno a Estados Unidos, donde matan a miles de personas al año”, dijo, y aseguró: “Ya estamos haciendo un montón. Casi la hemos detenido. Ya hemos detenido el 85 % por mar“.

Las declaraciones se producen mientras el portaviones USS Gerald R. Ford lidera una amplia presencia militar en el Caribe. En días previos, Trump también señaló que aún no ha tomado una decisión sobre posibles ataques contra infraestructura venezolana o contra Nicolás Maduro.

Las precauciones de Maduro por posibles ataques por tierra en Venezuela

Ante el asedio estadounidense, Caracas ha mostrado evidencias de nerviosismo. En ese sentido, el desfile por el Día de la Aviación Militar Bolivariana estuvo encabezado por el ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, junto a la cúpula castrense, en una ceremonia que se desarrolló sin la presencia física de Nicolás Maduro, cuya participación se limitó a un mensaje grabado de 22 minutos difundido durante el acto.

La ausencia del mandatario se inscribe en un ajuste de su estrategia de seguridad, que ha restringido su presencia en actividades públicas multitudinarias. Según fuentes oficiales, estas modificaciones buscan reducir riesgos y garantizar un mayor control sobre sus apariciones.

En las últimas semanas, los eventos con la presencia de Maduro han sido escasos y anunciados con muy poca anticipación. Además, se han realizado frente a grupos reducidos de empleados estatales y militantes del oficialismo, un contraste marcado con las concentraciones masivas que tradicionalmente encabezaba.