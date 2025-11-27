Venezuela revoca concesión a aerolíneas que cancelaron vuelos: “Quédense ustedes con sus aviones”

Por su parte, Iberia respondió indicando que “cuando se recupere la calma en la zona, puede recuperarse también la normalidad de las operaciones”.

El régimen de Nicolás Maduro revocó las concesiones de vuelo de las aerolíneas Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, luego de acusar a estas compañías de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado” presuntamente promovidas por Estados Unidos y de suspender sus vuelos “de manera unilateral” hacia y desde Venezuela.

En ese sentido, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que el régimen de Maduro mantiene la potestad plena sobre el espacio aéreo nacional.

“El Gobierno de mi país decide quién vuela y quién no. El Gobierno se reserva el derecho de admisión“, afirmó durante su programa semanal Con el mazo dando, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

“Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad y listo, no hay problema“, indicó refiriéndose a las seis aerolíneas extranjeras. Además reiteró que el régimen no aceptará que empresas internacionales ajusten sus operaciones por decisiones de gobiernos extranjeros o recomendaciones de organismos de otros países.

El panorama del transporte aéreo venezolano incluye también ajustes a sus empresas nacionales y sus rutas internacionales. Las venezolanas Laser y Estelar, comunicaron el martes la suspensión de sus vuelos hacia Madrid hasta el 1 de diciembre, como respuesta a los avisos emitidos por la Autoridad Aeronáutica de España (AESA).

La respuesta de Iberia por suspensión de vuelos de aerolíneas a Venezuela

Por su parte, Iberia indicó que quiere volver a volar a Venezuela “lo antes posible”, pero que su prioridad es la seguridad y “no puede operar donde hay un alto riesgo“. La aerolínea española, siguiendo las recomendaciones de la AESA, había anunciado el pasado sábado que paralizaba sus operaciones al país.

Sin embargo, señala que volverá “lo antes posible, en cuanto se den condiciones de plena seguridad“, ya que confía en que “cuando se recupere la calma en la zona, puede recuperarse también la normalidad de las operaciones“.