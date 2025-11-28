Trump acusa a Sudáfrica de “genocidio blanco” y explica porqué no invitará al país al próximo G20

Organizaciones de derechos humanos advierten que no hay pruebas de una persecución racial sistemática, pese a las afirmaciones del mandatario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a situarse en el centro de la controversia tras difundir este viernes un mensaje en su cuenta de X en el que acusó al gobierno de Sudáfrica de ignorar supuestos abusos contra los derechos humanos dirigidos contra afrikáners y comunidades de ascendencia europea.

En su publicación, Trump afirmó que “están asesinando a personas blancas y permitiendo que les arrebaten sus granjas sin motivo“, acusaciones que, según él, estarían siendo ocultadas por “los medios de comunicación falsos“, entre ellos el New York Times, a quienes calificó de “mentirosos” y “farsantes de la izquierda radical“. El mandatario llegó a describir la situación como un “genocidio“.

Trump también vinculó estas afirmaciones con la ausencia de Estados Unidos en la reciente cumbre del G20 celebrada en Johannesburgo. “Estados Unidos no asistió al G20 en Sudáfrica porque el gobierno sudafricano se niega a reconocer o abordar los terribles abusos contra los derechos humanos que sufren los afrikáners (…) Dicho sin rodeos, están asesinando a personas blancas y permitiendo que les arrebaten sus granjas sin motivo“, escribió en su publicación.

“Genocidio blanco”: las acusaciones de Trump sobre Sudáfrica por el G20

En otro pasaje, Trump sostuvo que Sudáfrica “se negó a ceder la presidencia del G20 a un alto representante de la embajada estadounidense que asistió a la ceremonia de clausura“.

A raíz de ello, aseguró haber ordenado que el país africano no sea invitado a la edición de 2026, prevista para celebrarse en Miami, y anunció medidas de presión adicionales: “Sudáfrica ha demostrado al mundo que no es un país digno de ser miembro de ningún país, y vamos a suspenderle todos los pagos y subsidios con efecto inmediato“.

El gobierno sudafricano ha rechazado repetidamente las acusaciones de “genocidio blanco“, calificándolas como desinformación destinada a exacerbar tensiones raciales y políticas. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han señalado altos niveles de criminalidad en áreas rurales, pero no han encontrado evidencia de una política sistemática de persecución racial.

Las relaciones entre Washington y Pretoria ya venían marcadas por roces diplomáticos, en particular debido a la postura sudafricana frente a la guerra en Ucrania y a su mayor cercanía con China y Rusia en el marco del BRICS.