Sin Trump, Xi y Putin: la diezmada primera cumbre del G20 en África suma las ausencias de Sheinbaum y Milei

La capacidad de los miembros para alcanzar acuerdos clave será puesto a prueba con el ruido político a su alrededor.

La primera cumbre de líderes del G20 en África eleva tensiones diplomáticas luego del boicot de la delegación completa de Estados Unidos y las ausencias de figuras clave como los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin. Junto a ellos, los máximos representantes de México y Argentina, Claudia Sheinbaum y Javier Milei, respectivamente, tampoco acudirán a la histórica cita.

Con ello, la no participación de dichas figuras genera dudas sobre la relevancia de la cumbre anual y que modera las expectativas de la capacidad que tienen sus miembros para alcanzar acuerdos clave en momentos de creciente división geopolítica.

La oficina de Sheinbaum informó que la presidenta de México, una de las principales economías industrializadas y emergentes del mundo, planea centrar su fin de semana en eventos nacionales, un comportamiento en línea de lo que ha sido su mandato, donde rara vez viaja al extranjero, siendo representada por el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Donde sí asistió fue a la cumbre del G20 del año pasado en Río de Janeiro.

Las ausencias de Argentina y Estados Unidos del G20: su relación y los afrikáners

Por su parte, la decisión de Argentina tiene que ver con una decisión personal de Javier Milei por su estrecha alianza con Donald Trump, de acuerdo a medios locales. A su vez, el mandatario estadounidense justifica la baja completa de su delegación por las supuestas “masacres” de afrikáners —grupo étnico sudafricano de origen europeo, principalmente holandés, francés y alemán— y porque sus tierras están siendo “confiscadas ilegalmente“.

La cita del G20 se desarrollará este sábado 22 y domingo 23 de noviembre y es considerada el mayor evento internacional del país desde el Mundial de 2010 pese a las ausencias. Con todo el ruido político, Sudáfrica busca aprovechar la oportunidad para instalar las prioridades del continente en la agenda del grupo: una transición energética justa, la financiación climática y un mayor acceso a los mercados globales.