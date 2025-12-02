Trump insiste en que ataques por tierra comenzarán “muy pronto” en Venezuela

El presidente endurece su postura y extiende las amenazas a cualquier país que, según él, participe en el tráfico hacia EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reforzó este martes su discurso de confrontación directa contra el narcotráfico al asegurar que los ataques de sus Fuerzas Armadas contra cárteles que operan “dentro del territorio” de Venezuela comenzarán “muy pronto“.

Sus declaraciones se produce un día después de admitir sobre el segundo ataque en el Caribe que asesinó a los sobrevivientes del primer bombardeo contra una denominada “narcolancha”, una acción que Washington enmarcó en su estrategia regional antidrogas.

Durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, Trump sostuvo que su administración cuenta con información detallada sobre las rutas y estructuras vinculadas al tráfico ilícito. “En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto“, afirmó ante la prensa. El mandatario endureció aún más el tono al agregar: “Acabaremos con esos hijos de perra“.

La semana pasada, el presidente ya había adelantado que los militares estadounidenses se prepararían para intervenir “muy pronto” en territorio venezolano contra presuntas redes vinculadas al narcotráfico. En ese mismo contexto, instruyó a pilotos y aerolíneas a considerar el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”, elevando la tensión diplomática con Caracas.

Amenazas y la eventual acción de Trump “muy pronto” en Venezuela

Trump también extendió sus advertencias a otros países de la región. Sostuvo que cualquier nación involucrada en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos “está sujeto a ataques“, y mencionó explícitamente a Colombia. “Colombia tiene fábricas enteras de cocaína, cualquier país que hace eso es susceptible de ser atacado, no sólo Venezuela“, afirmó.

Una eventual acción militar terrestre en Venezuela se enmarcaría en la operación denominada Lanza del Sur, puesta en marcha por el Pentágono y centrada hasta ahora en interceptar embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

Según cifras divulgadas por fuentes militares estadounidenses, esta ofensiva ha destruido alrededor de una veintena de naves y ha resultado en la muerte extrajudicial de más de 80 personas identificadas como presuntos narcotraficantes, lo que ha generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y especialistas en seguridad regional.