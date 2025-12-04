El operativo de seguridad sin precedentes desplegado en India para recibir a Vladimir Putin

Nueva Delhi reforzó la ciudad con drones, reconocimiento facial y la llegada de más de 40 agentes rusos.

India activó un extenso operativo de seguridad en Nueva Delhi para resguardar al presidente ruso, Vladimir Putin, durante la visita oficial que inició este jueves. El mandatario aterrizó en el Aeropuerto de Palam, donde fue recibido por el primer ministro Narendra Modi.

En su cuenta de X, el jefe de Gobierno de India afirmó: “Me complace dar la bienvenida a Delhi a mi amigo, el presidente Putin. Espero con interés nuestras reuniones esta tarde y mañana. La amistad entre la India y Rusia ha perdurado a lo largo del tiempo y ha traído enormes beneficios a nuestros pueblos“.

Se trata del primer viaje de Putin a India desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero de 2022, una visita clave para consolidar el respaldo de un socio estratégico en un escenario de fricciones crecientes con Estados Unidos.

Ambos líderes sostuvieron una reunión informal este jueves, mientras que para el viernes está prevista la participación del jefe del Kremlin en la 23ª Cumbre Anual India-Rusia. Según adelantaron fuentes oficiales, ambas naciones firmarán quince acuerdos, además de una declaración conjunta y un programa de cooperación económica hasta 2030.

El operativo de seguridad en India para Putin

La seguridad en torno a Putin incluye un dispositivo de cinco capas, con comandos de élite de la Guardia de Seguridad Nacional (NSG), francotiradores desplegados en posibles rutas del convoy y vigilancia aérea mediante drones apoyados por bloqueadores de señal e inteligencia artificial.

Además se instalaron cámaras de reconocimiento facial de última generación en puntos estratégicos. “Desde su llegada hasta su partida, cada movimiento será monitoreado de cerca. La coordinación está en marcha minuto a minuto“, señaló un alto funcionario citado por la agencia PTI.

Medios locales como NDTV destacan que los desplazamientos de Putin se gestionan con extremo sigilo y un sistema de protección dirigido por el Servicio Federal de Protección ruso. Incluso los alimentos que ingresan a la cocina presidencial son sometidos a controles estrictos. Más de 40 altos funcionarios rusos llegaron a la capital para coordinar el operativo, que incluye el traslado de la limusina blindada Aurus Senat, vehículo a prueba de bombas y equipado con una salida secreta.

La ciudad, además, fue engalanada con banderas de ambos países en sus principales avenidas. Aunque la Corte Penal Internacional mantiene una orden de arresto contra Putin desde 2023, India no reconoce su jurisdicción, lo que permitió la visita sin implicaciones legales.