Estados Unidos dejará de recomendar vacunas contra la hepatitis B a todos los recién nacidos

La medida pone fin a más de tres décadas de vacunación universal al nacer y genera fuertes cuestionamientos entre expertos.

Un comité asesor federal sobre vacunas (ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) aprobó poner fin a la recomendación que, durante décadas, instaba a aplicar la vacuna contra la hepatitis B a todos los recién nacidos el mismo día de su nacimiento, una política en activo desde principios de los años noventa.

La votación del ACIP generó reacciones inmediatas debido al potencial impacto sanitario del cambio. Los integrantes del panel fueron nombrados por el Secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., figura conocida por su activismo antivacunas antes de asumir el cargo este año, lo que añadió un componente político a la discusión.

Entre las voces críticas se encuentra el doctor William Schaffner, experto en vacunas de la Universidad Vanderbilt y partícipe por décadas en el trabajo del comité. El especialista cuestionó la decisión y recordó que la recomendación histórica ayudó a prevenir miles de casos de enfermedad hepática en la población infantil.

Otros expertos expresaron inquietudes similares. El Dr. Cody Meissner, profesor de pediatría y ex miembro del ACIP, junto con el especialista Dr. Joseph Hibbeln, afirmaron que el comité “no ha presentado ninguna ciencia racional” que justifique el cambio. Meissner sostuvo además que “hemos escuchado por años el principio de no hacer daño como un imperativo moral. Con este cambio, estamos causando daño“.

La polémica por la vacuna de la hepatitis B en Estados Unidos

Durante más de 30 años, la política estadounidense recomendó aplicar la vacuna contra la hepatitis B inmediatamente después del nacimiento, con el objetivo de proteger a los bebés en un periodo especialmente vulnerable.

Sin embargo, la nueva directriz limita la administración universal y sugiere mantener la vacunación al nacer solo para los hijos de madres que den positivo al virus o cuando no se disponga del examen. Para el resto de los recién nacidos, la decisión quedará en manos de los padres y sus médicos. El panel añadió que, si se opta por posponer la dosis inicial, el esquema de vacunación deberá comenzar cuando el niño cumpla dos meses.

La hepatitis B, según la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos, es una infección grave que puede causar insuficiencia hepática, cáncer, cirrosis e incluso la muerte.