Nueva Red Alameda Cultural reúne museos, teatros y panoramas gratuitos en una sola plataforma

El proyecto contempla una plataforma digital que reúne una amplia oferta de actividades disponibles durante los 12 meses del año.

Con el objetivo de acercar la cultura a la ciudadanía y revitalizar el centro de la capital, el Gobierno de Santiago y 52 instituciones culturales, académicas y patrimoniales presentaron la Red Alameda Cultural, una iniciativa que busca consolidar el principal eje urbano de la ciudad como un gran corredor cultural.

El proyecto contempla una plataforma digital que reúne una amplia oferta de actividades disponibles durante los 12 meses del año.

A través del portal, los usuarios podrán acceder a información sobre museos, teatros, cines, galerías, centros culturales, espacios de memoria, actividades científicas y sitios patrimoniales ubicados entre las comunas de Lo Prado y Providencia. La herramienta permitirá además organizar recorridos y conocer la programación de decenas de instituciones que forman parte de esta inédita red colaborativa.

La red reúne entidades que convocan a más de cuatro millones de visitantes al año y forma parte de una estrategia de largo plazo para potenciar la actividad cultural, impulsar la recuperación urbana y fomentar el desarrollo económico local. En una siguiente etapa, el proyecto contempla la implementación de señalética integrada y mecanismos de coordinación entre las instituciones participantes, con el propósito de consolidar a la Alameda como uno de los principales polos culturales del país.