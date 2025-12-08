Alcalde electo Zohran Mamdani publica guía para inmigrantes ante redadas del ICE: “Cosas que todo neoyorquino debe saber”

El demócrata reafirmó su compromiso de proteger a los más de 3 millones de inmigrantes que viven en Nueva York.

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, quien asumirá el cargo el próximo 1 de enero, difundió en sus redes sociales un controvertido video con una serie de recomendaciones legales destinadas a orientar a la población ante eventuales redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

El mensaje surge tras un reciente intento de redada ocurrido en Canal Street, en pleno Chinatown, donde agentes buscaron detener a inmigrantes.

“Como alcalde, protegeré los derechos de todos los neoyorquinos, y eso incluye a los más de 3 millones de inmigrantes que viven en esta ciudad“, afirmó Mamdani al inicio del registro, en referencia al operativo fallido.

El demócrata subrayó que la defensa de la comunidad migrante será uno de los ejes de su administración, en un contexto nacional marcado por el aumento de acciones de control migratorio. De acuerdo con cifras oficiales, durante los primeros meses del gobierno de Donald Trump se produjeron más de 220.000 detenciones, de las cuales 75.000 correspondieron a personas sin antecedentes penales.

El panorama ha vuelto a tensarse luego de que la Casa Blanca señalara recientemente que no se descarta la presencia de agentes del ICE en los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en distintas ciudades estadounidenses.

“Cosas que todo neoyorquino debe saber”: las recomendaciones de Mamdani ante redadas

En su video, Mamdani detalla “algunas de las cosas que todo neoyorquino debe saber” ante un eventual encuentro con agentes migratorios. Entre ellas, remarcó que “el ICE no puede entrar a zonas privadas como su casa, escuela o área privada de su lugar de trabajo sin una orden judicial firmada por un juez“. Si los agentes no presentan ese documento, recordó, las personas tienen derecho a decir “no doy mi consentimiento para que entren y el derecho a mantener tu puerta cerrada“.

El alcalde electo mostró también ejemplos de cómo luce una orden válida y cómo podría verse un documento que no tiene validez legal. “Legalmente el ICE puede mentirte, pero usted tiene derecho a permanecer en silencio“, añadió. Asimismo, indicó que, ante una detención, “siempre puede preguntar ‘¿puedo irme?’ repetidamente, hasta que le respondan“, y que los ciudadanos “pueden legalmente filmar a agentes del ICE mientras no interfiera con un arresto“.

Mamdani llamó finalmente a mantener la calma: “No debe resistirse al arresto, impedir su investigación o huir“. Asimismo, recordó que los neoyorquinos conservan su derecho constitucional a manifestarse.

El mensaje concluye con una declaración enfática: “Nueva York siempre dará la bienvenida a los inmigrantes y lucharé cada día para garantizar que nuestros hermanos y hermanas inmigrantes sean protegidos, apoyados y celebrados“.