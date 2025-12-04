El asesinato de Charlie Kirk, el nuevo Papa e Irán: las noticias más buscadas este 2025 en el mundo según Google

El listado, compuesto por 10 puestos, refleja un año que ha tenido a Estados Unidos en el foco, ya sea dentro o fuera de su territorio.

Durante esta jornada Google reveló su Año en Búsquedas 2025, donde aparecen los temas, personas, preguntas y noticias más buscadas en los últimos 12 meses en el globo. Un asesinato, desastres naturales, incertidumbres políticas e institucionales y las informaciones geopolíticas fueron lo que marcó el interés en el mundo este último año.

El asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk, por un disparo en su cuello, fue la noticia más buscada este año. Ocurrido en septiembre en la Universidad Utah Valley, acaparó titulares y búsquedas tanto por su repercusión mediática como por los debates derivados por la prominente figura del ala conservadora de Estados Unidos.

Por su parte, Irán fue la segunda temática noticiosa más buscada este año, protagonizando unas duras negociaciones por su plan nuclear con Estados Unidos, las cuales terminaron con un ataque directo a sus instalaciones en junio y su guerra con Israel.

El Cierre de Gobierno en Estados Unidos, que duró 43 días iniciando el 1 de octubre y se convirtió en el más largo de su historia, cerró el podio. La crisis aeroportuaria, la suspensión de trabajos gubernamentales y la incertidumbre en otros departamentos —como la NASA, Educación o Transporte— la llevaron a ocupar aquel lugar.

Las elecciones de figuras fueron otro tipo de noticias que también llamaron bastante interés. El nombramiento del nuevo Papa, León XIV, en mayo, alcanzó el cuarto puesto del listado, mientras que la victoria por la alcaldía de Nueva York de Zohran Mamdani a inicios de noviembre trepó hasta el octavo lugar.

Lee el listado completo de las noticias más buscadas este 2025 en Google: