La amistosa reunión de Trump y Zohran Mamdani: “Tendremos un alcalde excelente”

La Casa Blanca fue el escenario del esperado encuentro entre el presidente Donald Trump y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, cuya previa estuvo marcado por los conocidos roces a través de los medios entre ambas personalidades.

Sin embargo, la cita entre Mamdani y Trump fue calificada de “muy productiva” por ambos, donde Trump dejó en claro que “tengo mucha confianza en que puede hacer un buen trabajo” y que los residentes de Nueva York “tendrán un alcalde realmente excelente”.

En esta línea, el mandatario estadounidense se comprometió a “hacer realidad el sueño de todos”, ya que a pesar que el nuevo alcalde “tiene ideas un tanto extravagantes”, sorprenderá a conservadores y liberales.

“Acabamos de tener una reunión estupenda, muy productiva. Creo que, con suerte, tendremos un alcalde excelente. (…) Cuanto mejor lo haga, más feliz estaré. No hay diferencia de partido. No hay diferencia de nada, y le ayudaremos a hacer realidad el sueño de todos: que Nueva York sea fuerte y muy segura”, declaró Trump desde el Salón Oval.

Por su parte, Mamdani aseveró que la reunión se centró en la “necesidad de garantizar la asequibilidad para los neoyorquinos, los ocho millones y medio de personas que llaman hogar” a la ciudad.

“Hemos hablado del alquiler, de la comida, de los servicios públicos, de las diferentes maneras en que la gente se ve obligada a marcharse. Y agradezco el tiempo que he pasado con el presidente, agradezco la conversación. Espero con interés trabajar juntos para lograr esa asequibilidad”, reiteró el alcalde electo.

Los conocidos roces entre Mamdani y Donald Trump

La relación entre ambas figuras ha estado marcada por señalamientos públicos mutuos. Solo dos días antes de ser electo, Trump advirtió sobre la victoria del entonces candidato demócrata. “Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana la elección para alcalde de Nueva York, es muy improbable que aporte fondos federales, excepto el mínimo requerido, a mi amada primera casa, debido al hecho de que, como comunista, esta ciudad antes grandiosa no tiene ninguna posibilidad de éxito, ni siquiera de supervivencia”, publicó.

Tras ganar los comicios, Mamdani aprovechó su discurso de victoria para mencionar directamente al mandatario republicano: “Donald Trump, ya que sé que estás mirando, tengo cuatro palabras para ti: sube el volumen“. El alcalde electo más joven de Nueva York pretende congelar los precios del arriendo de viviendas en la ciudad e implementar medidas asociadas al bienestar como servicios gratuitos de buses o supermercados municipales.

A pesar de que ambos lograron calmar las tensiones antes de su encuentro cara a cara, Mamdani ahora tiene el desafío de no deteriorar el capital político que lo llevó a ser elegido como alcalde frente a una fuerte oposición de Trump a sus medidas planteadas.