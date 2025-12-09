Incertidumbre por María Corina Machado en Noruega: conferencia de prensa fue cancelada

Inicialmente, Machado iba a comparecer ante los medios durante la mañana de esta jornada, un evento que finalmente fue cancelado.

La conferencia de prensa prevista en Oslo, Noruega, por parte de la opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue oficialmente cancelada. El evento se encontraba planeado inicialmente para las 9:00 am hora chilena, el cual tuvo que ser reprogramado, sin horario establecido, para llevarse a cabo durante esta jornada, algo que finalmente no sucederá.

“María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que fue venir a Noruega. Esperamos que asista a la ceremonia” de entrega del premio, indicó el vocero de la Fundación Nobel, Erik Aasheim. El evento se encuentra programado para mañana miércoles 9 de diciembre en la Municipalidad de Oslo. Por el momento, Machado no ha aparecido públicamente en Noruega.

No obstante, de acuerdo a reportes de la agencia Reuters, Machado ya se encuentra en la capital noruega, en el Grand Hotel, donde se aloja cada año el ganador del premio. El misterio se centra en cómo la líder opositora logró salir del país, luego de que las autoridades de Venezuela anunciaran que la considerarán fugitiva en caso de abandonar el territorio. Además, ha sido amenazada de ser encarcelada por presuntas actividades “terroristas”.

Los presentes tras incertidumbre que estalló por la cancelación de la conferencia de prensa de Machado en Noruega

Poco después de las elecciones presidenciales de 2024, el paradero de Machado es desconocido, quien decidió esconderse por temor a ser detenida. Su aparición en Oslo sería la primera en público desde enero de 2025.

Para la entrega del Nobel está prevista la presencia de presidentes sudamericanos identificados con la derecha, como Javier Milei y Santiago Peña, jefes de Estado de Argentina y Paraguay, respectivamente. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también se encuentra presente junto con la madre de la opositora, Corina Parisca.

Se espera ahora que la conferencia de prensa de Machado se lleve a cabo en Noruega mañana mismo, previo a la entrega del premio en la ceremonia, una acción que aún no se ha confirmado.