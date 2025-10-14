Tras Nobel de la Paz de María Corina Machado: por qué el régimen de Maduro cerró embajada de Venezuela en Noruega

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega aclaró que su gobierno no influye en la decisión para la entrega del galardón.

El gobierno de Venezuela anunció el cierre de su embajada en Oslo, una decisión que fue calificada como “lamentable” por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, que además la consideró “injustificada“. La decisión se adoptó solo algunos días después de que el país europeo se encargara de otorgar el Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado.

En un comunicado, el ministerio expresó que no había recibido explicación alguna al respecto. Un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega se mostró decepcionado: “Una situación triste. Aunque teníamos desacuerdos en muchos temas, Noruega quería mantener abierto el diálogo con Venezuela y seguiría trabajando en esa dirección“.

El régimen de Nicolás Maduro justificó el cierre como parte de una reestructuración de su Servicio Exterior, en un esfuerzo por optimizar los recursos del Estado y redefinir su estrategia diplomática. Esta reestructuración también implicó el cierre de la embajada venezolana en Australia y la apertura de nuevas misiones diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso.

Según la Cancillería de Venezuela, el objetivo de la iniciativa es “fortalecer las alianzas con el Sur Global, promoviendo la solidaridad entre los pueblos y la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo mutuo“.

La medida fue interpretada por muchos como una represalia política. Sin embargo, el gobierno venezolano no mencionó el galardón en su comunicado. Noruega, por su parte, subrayó que el Premio Nobel de la Paz es decidido por un comité independiente, sin conexión directa con el Ejecutivo de Oslo.

“Bruja demoníaca”

Machado, quien pasó gran parte del último año en la clandestinidad debido a la persecución del régimen de Nicolás Maduro, dedicó su premio al pueblo venezolano, asegurando que le daba “energía, esperanza y fuerza” en la lucha por la democracia. El Comité Noruego del Nobel destacó su “trabajo incansable” en pro de los derechos democráticos y su papel clave en unificar a la oposición venezolana.

En ese sentido, Maduro tachó a Corina Machado como “bruja demoníaca” horas antes de adoptar la decisión: “Un 90% de la población repudia a la bruja demoníaca de la sayona“. En sus dichos, no la mencionó directamente ni se pronunció sobre su premio.

“Nosotros queremos paz y paz vamos a tener, pero con libertad, con soberanía, con independencia, dignidad e igualdad; no la paz de los imperios“, añadió.

El cierre de la embajada en Noruega ocurre además en un contexto de creciente aislamiento internacional de Venezuela, en donde la gobernanza de Maduro ha sido acusada de perpetrar una crisis humanitaria y de derechos humanos en el país.