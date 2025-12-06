María Corina Machado viajará a Noruega para recibir el Nobel de la Paz pese a riesgos y presiones del gobierno

La líder opositora venezolana confirma su presencia en la ceremonia mientras el oficialismo advierte que podría ser detenida si abandona el país.

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado, quien se cree que ha permanecido en la clandestinidad en su país, confirmó que viajará a Noruega la próxima semana para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Así lo aseguró un funcionario noruego vinculado a la organización del galardón. “He estado en contacto con Machado y me ha confirmado que estará en Oslo para la ceremonia“, declaró Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel. Añadió que, “dada la situación de seguridad, no podemos decir nada más sobre cuándo y cómo llegará“.

El desplazamiento hacia Oslo, donde se celebrará la ceremonia el miércoles, supone riesgos significativos tanto para Machado como para el movimiento opositor que encabeza. El gobierno venezolano ha advertido que la considerará prófuga si abandona el país, y no está claro si podría regresar sin ser detenida. Las dudas también alcanzan la logística de su salida.

“Estamos trabajando para que ella efectivamente pueda asistir“, afirmó el sábado Santiago Romero, vocero de Machado. “No tengo muchos más detalles al respecto, ya que esa logística se está manejando de forma confidencial“.

La trayectoria de María Corina Machado que la llevó a Noruega por su Premio Nobel de la Paz

Machado, de 58 años, inició su trayectoria política a comienzos de los años 2000 como cofundadora de Súmate, organización dedicada a la defensa de los derechos de los votantes que impulsó un intento de revocatorio contra Hugo Chávez.

En 2010 obtuvo un escaño en la Asamblea Nacional y se convirtió en una de las voces opositoras más reconocidas, aunque sus esfuerzos por derrotar electoralmente al oficialismo no tuvieron éxito. Perteneciente a una familia ligada al sector siderúrgico, vivió además la expropiación de parte de las operaciones de Sivensa, su grupo empresarial.

En los últimos años logró articular a una oposición tradicionalmente fragmentada, aunque fue inhabilitada para competir en las presidenciales de 2024. Respaldó entonces a Edmundo González, quien —según recuentos avalados por organizaciones independientes— venció a Nicolás Maduro, pese a que el gobierno declaró lo contrario y desató una amplia ola de detenciones.

Machado también ha generado controversia por su apoyo a la presión militar estadounidense y por difundir afirmaciones cuestionadas. Pese a ello, el Comité Nobel destacó su labor en favor de la democracia al otorgarle el premio.