H3N2, la super gripe que avanza en el mundo: la OMS emite alerta por potencial pandemia

El repunte adelantado de la influenza desafía los patrones estacionales y obliga a reactivar medidas preventivas.

La rápida propagación de la influenza H3N2 está generando un escenario de tensión sanitaria en Europa y encendiendo advertencias al otro lado del Atlántico.

En el Reino Unido, el aumento acelerado de contagios ha provocado colapso en hospitales públicos, mientras que en Estados Unidos autoridades epidemiológicas temen una situación similar tras registrar un incremento sostenido de casos.

La influenza A(H3N2), conocida por su transmisión veloz y por causar síntomas más intensos que otras cepas estacionales, atraviesa una fase de “primeros incrementos y niveles de circulación más altos de lo habitual“, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con el Daily Star, el organismo emitió una alerta urgente luego de detectar un comportamiento “inusualmente acelerado” de una variante asociada al subclado K, cuyas mutaciones facilitan que el virus evada parcialmente la inmunidad adquirida.

La actividad global aún se mantiene dentro de rangos típicos de la temporada y la OMS precisa que no existen señales de mayor gravedad clínica. Sin embargo, el patrón epidemiológico obliga a reforzar los sistemas de vigilancia debido al riesgo de olas más amplias de contagios y un eventual aumento de la demanda hospitalaria.

El avance de la super gripe en Europa

Europa vive uno de los inicios de temporada gripal más atípicos de los últimos años. En el Reino Unido, algunos hospitales han declarado incidentes críticos frente a la presión asistencial, y varias escuelas cerraron temporalmente por ausentismo. Las autoridades sanitarias recomiendan el uso de mascarilla ante cualquier síntoma respiratorio.

En Francia, los contagios aumentan en todos los grupos etarios, mientras que farmacias en España —especialmente en zonas turísticas como Mallorca— reportan alzas en la venta de mascarillas y fármacos para la gripe.

Expertos británicos atribuyen al repunte de la gripe al adelantamiento a los patrones tradicionales: condiciones climáticas favorables para la transmisión —humedad elevada y temperaturas inusualmente altas— y a la presencia masiva de estudiantes en aulas previo al receso de invierno, configurando un escenario “sin precedentes” en el Viejo Continente.

Los primeros análisis indican que las vacunas vigentes siguen protegiendo contra cuadros graves, aunque su eficacia frente a síntomas leves permanece en evaluación. Para fortalecer la preparación global, la OMS presentó un plan con 10 líneas estratégicas que incluyen monitoreo de variantes, recomendaciones para la composición vacunal y refuerzo de laboratorios, coordinado a través del Sistema Global de Vigilancia y Respuesta a la Influenza.

Los síntomas de la H3N2