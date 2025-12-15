VIDEO – Trump se atribuyó parte del triunfo de José Antonio Kast: “La persona que yo apoyé en Chile”

“He oído que es una persona excelente”, añadió el presidente estadounidense , durante una rueda de prensa realizada en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordó este lunes el triunfo del republicano José Antonio Kast en las Elecciones Presidenciales 2025, y se atribuyó parte de su victoria en los comicios del domingo.

El mandatario norteamericano se refirió al tema luego de que un periodista le preguntó si estimaba que el alza de la derecha en la región se debía a su influencia.

Al referirse al tema, Donald Trump comenzó apuntando que “apoyamos a un candidato en Honduras, que no iba ganando, y terminó ganando“.

Luego abordó el caso de nuestro país y manifestó que “tuvimos una buena (noticia) justo hace un par de horas. Me enteré que la persona que yo apoyé en Chile, que no estaba liderando, terminó ganando con bastante facilidad. Así que espero poder presentarle mis respetos“.

“He oído que es una persona excelente“, añadió el presidente estadounidense , durante una rueda de prensa realizada en la Casa Blanca.

Otras autoridades de EEUU también felicitaron a Kast

Por su parte, el secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, también abordó la victoria de José Antonio Kast.

“Felicitaciones al presidente electo de Chile @JoseAntonioKast por su victoria“, posteó la autoridad norteamericana en su cuenta de X.

“Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial“, añadió Rubio.

Además, el subsecretario de Estado de Donald Trump, Christopher Landau, usó la misma red social para señalar que “Estados Unidos y Chile han mantenido una estrecha relación durante la mayor parte de los últimos dos siglos, como lo sé por experiencia propia como hijo de un ex embajador estadounidense en Chile“.

“Hoy es una muestra más de la vitalidad de la democracia chilena y felicitamos al pueblo de ese gran país y a su nuevo presidente electo @joseantoniokast por su abrumadora victoria y su claro mandato”, concluyó.