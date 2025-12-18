Al estilo Juegos del Hambre: Trump anuncia los Juegos Patriotas para celebrar los 250 años de EEUU

La iniciativa forma parte del programa Freedom 250, que conmemorará en 2026 los 250 años de la independencia del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves planes para organizar el próximo año los Juegos Patriotas, una competencia deportiva que enfrentará a destacados atletas de secundaria de todo el país, como parte de una serie de actividades conmemorativas por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

El anuncio se realizó junto con el lanzamiento de Freedom 250, una organización que encabezará los esfuerzos de la administración para celebrar el aniversario nacional en 2026. Según explicó Trump, los festejos buscarán destacar la historia, la identidad y los valores del país a través de múltiples eventos de alcance nacional.

Entre ellos, destacó la realización de los “primeros Juegos Patriotas de la historia”, que describió como “un evento atlético sin precedentes de cuatro días de duración, con los mejores atletas de secundaria: un joven y una joven de cada estado y territorio”. La competencia está programada para el otoño estadounidense (entre septiembre y noviembre) del próximo año.

“Prometo que no habrá hombres compitiendo en deportes femeninos”, agregó el mandatario en un mensaje difundido en redes sociales, en referencia a la postura de su administración de prohibir la participación de atletas transgénero en competencias femeninas, una de las banderas culturales que ha impulsado durante su mandato.

Otras actividades y las comparaciones de los Juegos Patriotas

Las celebraciones por el 250º aniversario incluirán además una Gran Feria Estatal Estadounidense, que se desarrollará en el National Mall entre el 25 de junio y el 10 de julio de 2026, con exhibiciones de los 50 estados.

Además se prevé un festejo del Día de la Independencia con fuegos artificiales y un sobrevuelo militar, así como un evento de la Ultimate Fighting Championship (UFC) que se realizará en la Casa Blanca el 14 de junio.

El anuncio de los Juegos Patriotas generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde algunos usuarios compararon la iniciativa con los Juegos del Hambre, la competencia ficticia de la saga literaria ambientada en un futuro distópico en el que jóvenes de distintos distritos se enfrentan a muerte.

Aunque la comparación fue mayormente irónica, refleja el debate que ya comienza a rodear a uno de los eventos más llamativos del programa conmemorativo impulsado por la Casa Blanca.