Trump asegura que atacó una “gran instalación” de embarque de drogas en Venezuela

Donald Trump habló del ataque en Venezuela tras recibir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su complejo Mar-a-Lago.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la semana pasada atacó y eliminó una “gran instalación” vinculada al tráfico de drogas en territorio de Venezuela.

“Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas“, manifestó el mandatario norteamericano, luego de recibir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su complejo Mar-a-Lago.

“Así que atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos el área, es el área de implementación. Y eso ya no existe“, complementó, aunque no detalló dónde ocurrió el ataque y si fue a través de una operación militar o de la CIA.

“No quiero decir eso”, le dijo Trump a CNN. “Sé exactamente quién fue, pero no quiero decir quién fue. Pero ya sabes, fue a lo largo de la costa”, agregó.

Por su parte, The New York Times informó que varios altos cargos estadounidenses respaldaron las declaraciones de Trump y confirmaron que la planta atacada era una instalación vinculada al narcotráfico, aunque no compartieron más información.

Trump y sus conversaciones con el presidente de Venezuela

Cuando se le consultó a Trump si había vuelto a hablar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras la conversación que mantuvieron en noviembre, el mandatario norteamericano dijo que habían conversado “bastante recientemente”, aunque “no sale gran cosa de eso”.

El viernes pasado, el presidente de Estados Unidos había manifestado que “tienen una gran planta o una gran instalación desde donde envían, ya saben, de donde salen los barcos“.

Desde hace semanas que Donald Trump anuncia que “pronto” comenzará a realizar ataques terrestres contra los carteles de la droga en América Latina, en particular en Venezuela.