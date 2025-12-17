Venezuela elevará protesta a la ONU por bloqueo de petroleros ordenado por Trump

El ejecutivo venezolano sostiene que Estados Unidos busca apropiarse de sus recursos y rechaza lo que considera una postura colonialista.

El Gobierno de Venezuela acusó una “amenaza temeraria y grave” por parte de Estados Unidos, acusando que lo denunciará a la ONU, luego de que el presidente Donald Trump ordenara el bloqueo de todos los petroleros que entren y salgan del país sudamericano y advirtiera que incrementará las hostilidades si Caracas no entrega lo que calificó como “el petróleo robado“.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez compartió a través de Telegram un comunicado oficial: “El presidente de Estados Unidos, violando el Derecho Internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad, ha lanzado una amenaza temeraria y grave contra la República Bolivariana de Venezuela”. Además, el escrito califica de “grotescas” las declaraciones de Trump.

El Gobierno de Nicolás Maduro sostuvo que la decisión de bloquear los buques petroleros responde a un intento de “robar las riquezas” del país y describió la medida como “absolutamente irracional“.

Según Caracas, el mandatario estadounidense “asume que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad y en consecuencia, Venezuela debe entregarle todas sus riquezas de inmediato“, en lo que consideró una “expresión intervencionista y colonialista” difundida por Trump en su red Truth Social.

El comunicado insiste en que “su verdadera intención (…) fue siempre apropiarse del petróleo, las tierras y minerales del país a través de gigantescas campañas de mentiras y manipulaciones”, y subraya que “Venezuela jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno“.

Finalmente, el Ejecutivo hizo un llamado a la comunidad internacional para rechazar “por todos los medios esta extravagante amenaza que desvela una vez más las intenciones de Trump“.

La denuncia que presentará Venezuela en la ONU

Asimismo, Caracas anunció que “procederá, en estricto apego a la Carta de la ONU, a ejercer plenamente su libertad, jurisdicción y soberanía por encima de estas amenazas guerreristas” y que instruyó a su embajador ante Naciones Unidas a denunciar “de inmediato, esta grave violación del Derecho Internacional contra Venezuela“.

La reacción se produce después de que Trump ordenara bloquear petroleros sancionados con origen o destino en Venezuela, alegando “el robo de nuestros activos y (…) el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico de personas“.

El mandatario, que declaró organización terrorista al “régimen” de Maduro, aseguró además que Venezuela está “completamente rodeada de la mayor Armada jamás reunida en la historia” del continente y advirtió que el impacto “será algo nunca visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente“.