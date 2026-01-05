Petro endurece el tono tras amenazas de Trump: “Por la patria tomaré de nuevo las armas”

Trump acusó al presidente de Colombia de “fabricar cocaína” y advirtió con enviar “una misión” similar a la que llevó a cabo en Venezuela.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió duramente a las amenazas del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Lo anterior, luego de que el norteamericano lo acusara de “fabricar cocaína” y advirtiera con enviar a su país “una misión de Estados Unidos”, similar a la operación que llevó a cabo en Venezuela.

Bajo este contexto, Petro a través de sus redes sociales manifestó que “como comandante supremo de las fuerzas militares y amparado siempre por la constitución, ordené la mayor incautación de cocaína en la historia del mundo, detuve el crecimiento de los cultivos de hoja de coca y comenzó un gran plan de sustitución voluntaria de cultivos por el campesino cultivador de coca”.

En esa línea, expuso que “el proceso va en 30.000 hectáreas de coca y es mi prioridad como política pública de sustitución de cultivos, yo dirijo esa política”.

Tras amenazas de Trump: Gustavo Petro aseguró que volvería a la guerrilla para defender a Colombia

Tras ello, Petro advirtió a EE.UU. que “si ustedes bombardean uno solo de estos grupos sin inteligencia suficiente, matarán muchos niños. Si bombardean campesinos se volverán miles de guerrilleros en las montañas. Y si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desatarán al jaguar popular”.

Respecto a las amenazas de Trump, el presidente de Colombia aseguró que “aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”.

Para cerrar, el jefe de Estado del país sudamericano aseveró que “tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra. La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor”.