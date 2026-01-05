Comisión Europea se opone a decisión de Trump: pide transición en Venezuela con Corina Machado y Edmundo González

Bruselas llama a la moderación y subraya el respeto al Derecho internacional, pidiendo una salida pacífica en Venezuela.

La Comisión Europea se opuso a la decisión de Donald Trump de que Delcy Rodríguez sea quien se encargue de la transición democrática en Venezuela, siguiendo las ordenes de Estados Unidos, y pidió que los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González sean quienes se encarguen en liderar el país.

“Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado“, aseguró la vocera comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la Comisión.

Hipper defendió a los líderes opositores debido a que merecen ser quienes ahora lideren el cambio por “haber luchado incansablemente por la democracia y los derechos humanos“, junto con haber liderado en 2024 un movimiento “pacífico” que fue apoyado por “millones de venezolanos que les votaron“.

“Vale la pena recordar que Nicolás Maduro carecía de la legitimidad de un líder elegido democráticamente. Y por tanto los acontecimientos facilitan la oportunidad de una transición democrática liderada por la población de Venezuela“, aseguró por su parte la vocera comunitaria Paula Pinho.

Ante la posibilidad de que Trump busque influir en una transición democrática en territorio venezolano, Pinho respondió que esa cuestión debería ser respondida por el propio líder republicano. Sin embargo, reiteró la postura europea basada en el respeto al derecho internacional y a la Carta de la ONU, bases que la UE enfatizó constantemente desde el inicio de la nueva coyuntura política en Venezuela.

La Comisión Europea y la exigencia de respeto por la soberanía a Trump

En ese contexto, la Unión Europea difundió una declaración conjunta respaldada por 26 de sus 27 Estados miembros —con la única excepción de Hungría— en la que llamó a “la moderación de todas las partes involucradas”. El pronunciamiento subrayó además la importancia de “respetar el Derecho internacional y evitar una escalada”, así como de “garantizar una salida pacífica a la situación”.

Por otra parte, el renovado interés de Trump por Groenlandia también fue abordado por Hipper. La funcionaria sostuvo que la posición del bloque es “seguir defendiendo” los principios de soberanía nacional, integridad territorial, la inviolabilidad de las fronteras y, nuevamente, el respeto a la Carta de la ONU, a los que calificó como valores de carácter “universal”.

Hipper recalcó que estos principios adquieren una relevancia particular cuando se pone en cuestión la integridad territorial de algún Estado miembro de la Unión Europea.