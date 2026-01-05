Colombia, Cuba y México: los países que estarían en la mira de Trump tras operación en Venezuela

El presidente de EE.UU. advirtió a Colombia con una “misión similar” a la de Venezuela, aseguró que Cuba está “a punto de caer” y que “hay que hacer algo con México”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido a varios países de Latinoamérica con posibles intervenciones tras la captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

Tras concretar esta misión en tierras venezolanas, los Gobiernos de Chile, Colombia, Brasil, México y Uruguay manifestaron su rechazo a las “acciones militares ejecutadas”, encendiendo la alerta por el precedente que podría marcar en la región para un futuro.

De hecho, el presidente de Chile, Gabriel Boric, expuso: “Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro (…) Esto sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global”.

Bajo este contexto, Donald Trump tendría a otros países en la mira y elevó las tensiones entre EE.UU. y Colombia, luego de que amenazara al mandatario colombiano, Gustavo Petro, con enviar a su país una misión similar a la que atacó ciertos puntos de Venezuela.

Las advertencias de Donald Trump a Colombia, Cuba y México

“Colombia también está muy enferma”, sostuvo, agregando que se encuentra “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE.UU. Y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo”. Tras ello, dejó entrever la posibilidad de desplegar “otra misión” en Colombia, señalando que “a mi me suena bien eso”.

Otro de los países a los que está atento Trump es Cuba. El norteamericano aseguró que “Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano”. Tras ello, afirmó que “muchos cubano-americanos van a estar muy contentos con nosotros”.

En este escenario, el secretario de Estado, Marco Rubio, fue más cauteloso y se limitó a decir que “el Gobierno cubano es un gran problema”.

“No voy a hablarles ahora sobre cuáles serán nuestros próximos pasos ni nuestras políticas al respecto. Pero creo que no es ningún secreto que no somos precisamente admiradores del régimen cubano”, añadió en NBC News.

Para cerrar, el presidente de Estados Unidos abordó la situación que vive México, aseverando que su homóloga Claudia Sheinbaum, “tiene algo de miedo sobre los carteles controlando México” y que él le ha ofrecido en reiteradas ocasiones enviar tropas a su país para hacer frente al narcotráfico.

“Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México“, dijo Trump.