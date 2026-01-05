VIDEO – Delcy Rodríguez juró como presidente interina de Venezuela

Delcy Rodríguez juró este lunes como presidenta interina de Venezuela luego del arresto de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos. En la ceremonia, quien era vicepresidenta ejecutiva se mostró dolida por la salida forzada de Maduro del poder y el dolor que le causa al “pueblo venezolano”. Ahora, la abogada tomó posesión para los próximos cinco años, es decir, hasta 2031.

“Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria“, inició señalando en el Parlamento venezolano. “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores”.

La ceremonia se llevó a cabo ante la presencia de senadores y diputados, donde también se hallaba presente el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Además, fue transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Así, finalmente terminó por consumar su nuevo cargo, el cual, según indican medios estadounidenses, podría haber sido conseguido tras una negociación directa con Estados Unidos. “Vengo también con honor a jurar (…) Por garantizarles porvenir y futuro a nuestros niños“, añadió, antes de dar su última frase: “Juro por el pueblo de Venezuela a no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la República“.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó el sábado que la abogada asumiera como presidenta encargada después de la captura de Maduro. Así, el máximo tribunal venezolano exigió que Rodríguez, el Consejo de Defensa de la Nación, el alto mando militar y el Parlamento fueran notificados “de inmediato” de dicha decisión.

Mira aquí el momento en que Delcy Rodríguez juró como presidenta interina