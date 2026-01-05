“Agenda de cooperación”: el llamado de Delcy Rodríguez a Donald Trump y a EE.UU.

La presidenta encargada de Venezuela celebró su primer consejo de ministros y expresó que “nuestros pueblos merecen la paz y el diálogo, no la guerra”.

Delcy Rodríguez emitió su primer mensaje como presidenta encargada de Venezuela, donde llamó a “trabajar conjuntamente” al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Tras liderar liderar su primera sesión del Consejo de Ministros después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) le ordenara asumir el poder por 90 días, Rodríguez expuso que “nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”.

Siguiendo en esa línea, la mandataria interina de Venezuela manifestó que “consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la Región“.

En este sentido, expresó: “Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.

Para cerrar, Delcy Rodríguez emplazó a Donald Trump: “Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento”.