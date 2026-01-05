VIDEOS – Reportan disparos cerca del Palacio de Miraflores, sede del gobierno de Venezuela

El incidente ocurrió pocas horas después de que Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela y que Nicolás Maduro y su esposa comparecieran ante un tribunal en Nueva York.

Efectivos de las Fuerzas Armadas de Venezuela efectuaron numerosos disparos en las cercanías del Palacio de Miraflores, la sede de gobierno de Venezuela ubicada en la ciudad de Caracas, de acuerdo con lo reportado por ciudadanos de ese país a través de las redes sociales.

En tanto, medios internacionales acreditados en Venezuela confirmaron la información y apuntaron que tras el hecho se desplegaron efectivos militares en calles cercanas al palacio.

De manera preliminar se informó que los disparos buscaban derribar drones que se habrían posicionado en las cercanías del Palacio Miraflores. Los primeros reportes hablan de un total de diez aparatos de este tipo.

El incidente ocurrió pocas horas después de que Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela y que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieran ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York para la lectura formal de los cargos en su contra, los que incluyen narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense.

Versiones sobre los disparos cerca del Palacio de Miraflores

Según lo reportado por el medio venezolano El Nacional, luego de los disparos en las cercanías del Palacio de Miraflores se especuló sobre un posible golpe de Estado contra Delcy Rodríguez, aunque con posterioridad se indicó que el incidente “habría sido producto de una confusión interna entre los propios funcionarios de seguridad”.

“De acuerdo con esta versión, fueron desplegados drones de vigilancia en el área sin que los funcionarios en tierra fueran informados previamente de la operación. Al detectar los drones sobrevolando la zona, algunos efectivos abrieron fuego, creyendo que se trataba de una amenaza“, precisó el citado medio.

“Hasta el momento no se han reportado oficialmente heridos, detenidos ni daños materiales, ni existe un pronunciamiento formal del Ejecutivo o de los organismos de seguridad que confirme de manera pública esta versión”, añadió.