Pentágono reveló detalles del operativo para capturar a Maduro: desplegó 150 aeronaves y 200 militares

La acción militar combinó meses de espionaje de la CIA y la presencia de las fuerzas estadounidenses frente a las costas venezolanas.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, reveló nuevos detalles del operativo que el pasado 3 de enero permitió capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

De acuerdo con lo informado por el secretario de Defensa de EEUU, un contingente de cerca de 200 militares, apoyados por 150 aeronaves, tomó parte en la incursión en territorio venezolano.

Hegseth precisó que las fuerzas estadounidenses no sufrieron ninguna baja, mientras que el operativo dejó al menos 80 muertos y decenas de heridos en Caracas. En esa línea, desde La Habana se admitió que 32 ciudadanos cubanos murieron en el ataque.

Según el reporte del jefe del Pentágono, la acción militar combinó meses de espionaje de la CIA y el refuerzo de su presencia frente a las costas venezolanas.

Operativo para capturar a Maduro incluyó equipos de la CIA

Explicó que como parte del operativo para capturar a Maduro, los equipos de la CIA operaron de forma encubierta desde agosto en territorio venezolano, lo que permitió reconstruir los movimientos del presidente venezolano, así como sus rutinas, e identificar sus residencias temporales, patrones de seguridad y hasta sus hábitos alimenticios.

Todo lo anterior permitió que las fuerzas especiales entrenaran para la misión en una réplica exacta del complejo presidencial.

Tras la aprobación, el operativo comenzó con ataques contra los sistemas de defensa aérea venezolanos, lo que permitió la llegada de las fuerzas norteamericanas al lugar donde se encontraban Maduro y su esposa.

Luego de que fracasara su intento de ingresar a una habitación de seguridad, ambos se rindieron en el lugar y fueron trasladados en helicóptero a un buque de guerra, para después ser llevados a una base militar norteamericana.