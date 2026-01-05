Insulza tras la caída de Maduro: “Las palabras democracia o derechos humanos no existen”

Sobre el operativo impulsado para sacar a Maduro del poder, Insulza sostuvo que “fundamentalmente, el petróleo pasó a ocupar un papel bastante central”.

El senador socialista José Miguel Insulza abordó la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, y recalcó que, en ese contexto, “las palabras democracia o derechos humanos no existen”.

“El petróleo pasó a ocupar un papel fundamental”, planteó sobre el tema el también ex canciller, quien recalcó que “esto dejó de ser una especie de operación para restaurar, entre comillas, la democracia en Venezuela, y pasó a ser simplemente una extracción de Maduro para ser reemplazado por un gobierno que no se sabe cuál será“.

Al abordar la restauración de la democracia en Venezuela, Insulza planteó que “los intereses en realidad de Estados Unidos no parecen estar en que eso ocurra”, según indicó en la entrevista que le concedió a CNN Chile Radio.

Apuntó, a la vez, que la democracia tampoco es un elemento central en el operativo impulsado para sacar a Maduro del poder, y reiteró que “fundamentalmente, el petróleo pasó a ocupar un papel bastante central”.

En esa línea, mencionó que “María Corina Machado y el presidente Edmundo González, que fue elegido en junio del 2024, pasaron a segundo plano. No van a ocupar, como se pensó, el gobierno de Venezuela“.

“Es muy extraño, porque el propio gobierno de Estados Unidos, no solo el anterior, sino que este también, había reconocido la elección de González”, complementó el senador del PS.

Insulza, la caída de Maduro y la democracia en Venezuela

Respecto de los motivos para que aquello ocurra, indicó que “tal vez tenga que ver, por ejemplo, con experiencias como la invasión de Irán, en que se destruyó enteramente el sistema político que existía y eso motivó un conflicto bastante más largo. Entonces, de pronto, (…) esto significa que es mejor dejar el gobierno que está para evitarse que haya un período de desgobierno“.

El ex ministro de Relaciones Exteriores mencionó a la vez que este lunes “la presidenta Delcy Rodríguez ha hecho algunas declaraciones y Estados Unidos parece satisfecho y tranquilo con esto (…) parece dispuesto a dejar el gobierno que hay; aquí el único que salió es Maduro”.

“Ya no hay fuerza militar norteamericana en Venezuela, aunque está la amenaza de que si no se portan bien, les va a pasar lo mismo que a Maduro“, añadió.

Luego, agregó que “aquí la palabra democracia, la palabra derechos humanos, ese tipo de cosas no existen, existe solamente el juicio. Esto es una operación policial y, como operación policial, no requiere, por así decirlo, autorización del Congreso“.

“Hay que tener atención al tema, pero no una preocupación de que esto se extienda a otros países de América Latina (…). No creo que esto se repita, no debería repetirse en ningún país”, concluyó el senador socialista.