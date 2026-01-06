Trump amenaza con segundo ataque a Venezuela “si es necesario” y surge polémica por el Cartel de los Soles en EEUU

El mandatario se burló de Maduro al indicar que imitaba sus bailes y se jactó de que Estados Unidos tiene “el Ejército más feroz del mundo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país está preparado “para hacer un segundo ataque si es que es necesario”, luego del operativo realizado el sábado pasado en Venezuela. Las declaraciones fueron formuladas durante su discurso en el retiro anual del Partido Republicano, realizado en el Kennedy Center de Washington, ante una audiencia de dirigentes y simpatizantes de la colectividad.

En su intervención, el mandatario defendió la operación militar ejecutada en Caracas y la posterior captura de Nicolás Maduro. Según relató, la acción tomó por sorpresa al líder chavista. “Agarramos por sorpresa a Maduro (…) Tenía una cámara de torturas en medio de Caracas”, señaló Trump, acusándolo de haber sometido a abusos “a mucha gente”.

El presidente estadounidense describió el despliegue como una operación de alta complejidad logística y militar. “Fue muy complejo, 150 helicópteros, tantos soldados en el terreno… y nadie salió herido en nuestro bando”, afirmó, para luego reconocer que hubo víctimas fatales en el lado contrario. De acuerdo con sus palabras, murieron “muchos” integrantes del otro bando, “la mayoría cubanos”.

Trump insistió en que las fuerzas opositoras al operativo estaban advertidas de la intervención. “Sabían que íbamos e igual estaban desprotegidos”, sostuvo, destacando lo que calificó como la superioridad militar de Estados Unidos. En ese sentido, aseguró: “Volvimos a demostrar que tenemos el Ejército más feroz del mundo”.

A esto sumó una advertencia sobre el futuro del aparato bélico norteamericano: “Nadie tiene la calidad de nuestras armas y vamos a producir más”, describiendo la operación como una “hazaña militar increíble”.

El mandatario también dedicó parte de su discurso a ironizar sobre la figura de Maduro, señalando que intentaba imitarlo “bailando”, en referencia a apariciones públicas del líder venezolano. Asimismo, volvió a cargar contra bandas criminales extranjeras en Estados Unidos, como el Tren de Aragua.

Departamento de Justicia de EEUU niega existencia del Cartel de los Soles

Como complemento a este escenario, la ofensiva contra Maduro se apoyó en la tesis impulsada por la administración de Donald Trump de que el líder chavista encabezaba el llamado Cartel de los Soles, argumento utilizado para sustentar la operación que culminó el sábado con su captura y traslado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo.

Sin embargo, la estrategia sufrió un revés luego de que The New York Times informara que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se retractó de esa caracterización.

La acusación se originó en un acta presentada por un gran jurado en 2020 y fue retomada en 2025 por el Departamento del Tesoro y posteriormente por el Departamento de Estado. No obstante, especialistas en crimen organizado han sostenido que el Cartel de los Soles no es una estructura formal, sino un término coloquial surgido en la década de 1990 para aludir a redes de corrupción vinculadas al narcotráfico.

Tras la captura de Maduro, el Departamento de Justicia presentó una acusación revisada que mantuvo los cargos por conspiración para el tráfico de drogas, pero abandonó la idea de una organización criminal propiamente tal, describiéndola en cambio como un sistema clientelar y una cultura de corrupción alimentada por el dinero del narcotráfico.