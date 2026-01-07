El Premio Nobel de la Paz no es transferible: la aclaración por polémica entre Corina Machado y Trump

La aclaración surge luego de que la opositora venezolana afirmara querer “compartir” el galardón con el presidente de Estados Unidos.

El Instituto Nobel noruego salió al paso de una controversia internacional al confirmar que el Premio Nobel de la Paz no puede ser otorgado a terceros, desmintiendo así una idea planteada por la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del galardón en 2025, al afirmar en una entrevista en Fox News que deseaba “compartirlo” con el presidente estadounidense Donald Trump.

La posibilidad de transferir o compartir el premio fue inmediatamente rechazada por el organismo encargado de administrar el legado de Alfred Nobel. En declaraciones a la agencia EFE, el vocero del Instituto Nobel noruego, Erik Aasheim, fue tajante: “Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre”.

Aasheim añadió que, aunque la distinción en sí es intransferible, “en cuanto al dinero del premio, el laureado o laureados son libres de disponer de él de la manera que consideren oportuna”.

Las razones por las que el Nobel está en medio de la polémica entre Trump y Machado

La declaración ocurre en un contexto geopolítico complejo. Machado había dedicado inicialmente el galardón a Trump al ser anunciada como laureada y luego recalcó su deseo por las acciones de la Casa Blanca relacionadas con la reciente operación militar que concluyó con la captura de Nicolás Maduro. En la citada entrevista, Machado afirmó que “ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él”.

Según medios internacionales, esa misma decisión de aceptar el Nobel —en lugar de rechazarlo en favor de Trump— habría debilitado su apoyo ante el mandatario estadounidense, quien tras la captura de Maduro presuntamente le negó respaldo para liderar una transición política en Venezuela.

Incluso, dos fuentes cercanas a la Casa Blanca le indicaron al Washington Post que para Trump aquella decisión fue un “pecado imperdonable“.