Machado afirma que Trump ahora “merece aún más” el Nobel de la Paz: la polémica por el premio sigue dejando coletazos

El premio fracturó el respaldo del mandatario a la líder opositora luego de que ella haya aceptado el galardón.

La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la captura de Nicolás Maduro, señalando que el mandatario norteamericano “merece aún más” el Premio Nobel de la Paz, un galardón que al no ser ganado por el estadounidense todavía podría traer consecuencias.

En una entrevista con FOX News, Machado destacó las acciones del gobierno estadounidense y subrayó su reconocimiento personal a Trump. “Si yo creía que el presidente Trump merecía el Premio Nobel de la Paz en octubre, imagínese ahora”, afirmó, aludiendo a lo que calificó como “valientes acciones” que habrían sido determinantes para la detención de Maduro.

La dirigente opositora recordó además que el Nobel de la Paz que le fue concedido en diciembre pasado fue dedicado al mandatario estadounidense. Aunque no pudo asistir a la ceremonia en Oslo, fue representada por su hija, Ana Corina Sosa. “Debido a que es el premio del pueblo venezolano, sin duda queremos entregárselo y compartirlo con él”, sostuvo.

En la misma línea, añadió: “Él le demostró al mundo lo que él quiere decir y creo que pasará a la historia cómo derrotó una tiranía y pensando en nuestro futuro, creo que este es un gran paso para la dignidad humana”.

La polémica del Nobel de la Paz entre Machado y Trump

Pese a las muestras de respaldo, Trump descartó que Machado lidere la transición venezolana. “Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario“, afirmó en una rueda de prensa en Mar-a-Lago.

Según The Washington Post, el espaldarazo estaría vinculado a la decisión de Machado de aceptar el Nobel. Fuentes cercanas a la Casa Blanca indicaron que no rechazar el premio fue considerado un “pecado imperdonable”. “Si lo hubiera rechazado y dicho: No puedo aceptarlo porque le pertenece a Donald Trump, hoy sería la presidenta de Venezuela“, señaló una de las fuentes bajo anonimato.