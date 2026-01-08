Senado de EEUU aprueba resolución que busca bloquear nuevas acciones militares de Trump en Venezuela

La medida busca limitar el poder de Trump para llevar a cabo este tipo de incursiones sin autorización del Congreso. Ante esto, el mandatario arremetió duramente contra los senadores republicanos que la respaldaron.

El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución que impediría al presidente Donald Trump emprender nuevas acciones militares en Venezuela sin autorización del Congreso.

La votación salió adelante con 52 votos a favor y 47 en contra, donde cinco republicanos respaldaron la medida, que en dos oportunidades anteriores había sido rechazada.

Para convertirse en ley, la resolución sobre Poderes de Guerra, tendría que ser aprobada por la Cámara de Representantes y sobrevivir a un posible veto de Trump, lo que requeriría mayorías de dos tercios en ambas cámaras.

Bajo este contexto, el senador demócrata Chuck Schumer aseveró que no es un acto partidista sino que uno “constitucional”. “Trump prometió que no habría más guerras interminables. Sin embargo, se está deslizándose directamente hacia otra en América del Sur”, expresó.

Dicha aprobación se produce a solo unos días de que las fuerzas militares de EE.UU. intervinieran Venezuela y capturaran a Nicolás Maduro.

La reacción de Donald Trump tras aprobación de resolución que restringe su poder para usar fuerza militar en Venezuela

Frente a esto, Trump en su cuenta de Truth cuestionó duramente a los republicanos que votaron a favor de esta medida.

“Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas en un intento de quitarnos los poderes para luchar y defender a los Estados Unidos de América. Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young nunca deberían volver a ser elegidos para el cargo”, sostuvo.

A lo que agregó: “Esta votación dificulta en gran medida la autodefensa y la seguridad nacional estadounidenses, impidiendo la autoridad del presidente como comandante en jefe”.

“En cualquier caso, y a pesar de su estupidez, la Ley de Poderes de Guerra es inconstitucional, violando totalmente el Artículo II de la Constitución, como todos los Presidentes, y sus Departamentos de Justicia, han determinado ante mí”, sentenció el mandatario estadounidense.