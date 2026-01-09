VIDEOS – Quiénes son los presos políticos liberados en Venezuela que se reunieron con sus familias

Tanto ciudadanos de Venezuela como de otras nacionalidades se cuentan entre los presos políticos liberados en las últimas horas por el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
La medida había sido anunciada en la víspera por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien apuntó que se trataría de “un número importante” como parte de un esfuerzo por colaborar en la “unión nacional”.
De acuerdo con las estimaciones de la ONG Foro Penal, hasta este jueves había en Venezuela 863 presos políticos, de los cuales 86 son extranjeros o que tienen doble nacionalidad.
Quiénes son los presos políticos liberados en Venezuela
Entre los primeros presos políticos liberados en Venezuela se cuentan cinco ciudadanos españoles, según confirmó el canciller hispano, José Manuel Albares, quien detalló que todos estaban viajando con destino a su país.
Medios acreditados en Venezuela ratificaron también que entre los excarcelados se cuentan los ex diputados opositores Enrique Márquez y Biagio Pilieri, quienes ya se reunieron con sus familiares.
Hasta el momento, los presos políticos liberados son:
- Rocío San Miguel es una abogada venezolana-española de 58 años y había sido detenida en febrero de 2024.
- Enrique Márquez es un ex diputado detenido desde enero de 2025, tras ser acusado de estar involucrado en un intento de golpe de Estado.
- Biagio Pilieri es el coordinador nacional del partido Convergencia Venezuela y permanecía en prisión desde agosto de 2024.
- Juan Pablo Guanipa es un abogado y ex diputado, muy cercano a la Premio Noble de la Paz, María Corina Machado, y que estaba encarcelado desde mayo de 2025.
- Andrés Martínez, ciudadano español de 32 años que visitaba el país como turista, fue detenido a inicios de septiembre de 2024, poco después de que el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, llegó a España.
- José María Basoa, también español, nació en el País Vasco hace 35 años. Acompañaba a Andrés Martínez en su viaje por Sudamérica y también fue acusado de pretender llevar a cabo “actos terroristas”.
- Miguel Moreno Dapena es un periodista español de 34 años que permanecía detenido desde junio de 2025 tras ser acusado de “invasión de zonas de seguridad de Venezuela”.
- Ernesto Gorbe Cardona es un español nacido en Valencia hace 52 años, y quien fue detenido en diciembre de 2024.