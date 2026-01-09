VIDEOS – Quiénes son los presos políticos liberados en Venezuela que se reunieron con sus familias

Con emoción fueron liberados los primeros presos políticos liberados en Venezuela. Entre ellos hay cinco ciudadanos españoles que ya viajan a su país de origen.

Tanto ciudadanos de Venezuela como de otras nacionalidades se cuentan entre los presos políticos liberados en las últimas horas por el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La medida había sido anunciada en la víspera por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien apuntó que se trataría de “un número importante” como parte de un esfuerzo por colaborar en la “unión nacional”.

De acuerdo con las estimaciones de la ONG Foro Penal, hasta este jueves había en Venezuela 863 presos políticos, de los cuales 86 son extranjeros o que tienen doble nacionalidad.

Quiénes son los presos políticos liberados en Venezuela

Entre los primeros presos políticos liberados en Venezuela se cuentan cinco ciudadanos españoles, según confirmó el canciller hispano, José Manuel Albares, quien detalló que todos estaban viajando con destino a su país.

Medios acreditados en Venezuela ratificaron también que entre los excarcelados se cuentan los ex diputados opositores Enrique Márquez y Biagio Pilieri, quienes ya se reunieron con sus familiares.

Hasta el momento, los presos políticos liberados son: